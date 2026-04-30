Finales Interview: Dann war Hulk Hogan (†) am glücklichsten

Kurz vor seinem Tod im Juli 2025 öffnete sich Hulk Hogan (†71) in einem finalen Interview noch einmal über sein bewegtes Leben. In der vierteiligen Netflix-Dokumentation "Hulk Hogan: Real American" blickt der verstorbene Wrestler nun auf seine Vergangenheit zurück. Besonders berührend wird es laut People Magazine, als er gefragt wird, wann er am glücklichsten gewesen sei. Ohne zu zögern nennt er die Achtzigerjahre – jene Zeit, in der er gemeinsam mit seiner damaligen Frau Linda Hogan (66) die Kinder Brooke (37) und Nick (35) großzog. "Das war wahrscheinlich die glücklichste Zeit meines Lebens", betont die Wrestling-Ikone.

Wie das People Magazine berichtet, wurde das Gespräch für die Dokumentation nur drei Monate vor Hulks Tod im Juli 2025 aufgezeichnet. Es ist also das letzte ausführliche Interview, das die Wrestling-Ikone vor seinem Tod führte. Darin spricht Hulk auch offen darüber, wie sehr ihn die Geburt seiner Kinder geprägt und verändert habe. Als seine Tochter Brooke zur Welt kam, habe sich sein gesamter Blick aufs Leben verschoben: "Mein ganzer Lebenssinn änderte sich sofort", so Hulk. "Ich hatte keine Ahnung, dass sich mein ganzes Denken darauf fokussieren würde, dieses Wesen zu beschützen." Als kurz darauf Nick geboren wurde, sei er "überglücklich" gewesen.

Auch Linda kommt in "Hulk Hogan: Real American" ausführlich zu Wort und spricht dabei sehr offen über ihre Gefühle für ihren verstorbenen Ex-Mann. Die beiden hatten 1983 geheiratet und sich nach 23 gemeinsamen Jahren 2009 scheiden lassen, doch in der Doku beschreibt Linda ihn als jemanden, der ihr bis zuletzt nah geblieben ist: "Ich wünschte, es wäre anders für uns gelaufen. Aber als er krank wurde, wurde mir klar, dass meine Liebe zu ihm nie verschwunden ist. Ich habe ihn immer noch geliebt", erklärt Linda und fügt hinzu: "Ich liebe ihn immer noch."

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IMAGO / ZUMA Press Wire Hulk Hogan, Wrestler

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Getty Images Linda, Nick, Brooke und Hulk Hogan im August 2006

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