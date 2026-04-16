Darum musste Anne Wünsche ohne Tochter Juna auswandern

Anne Wünsche (34) hat ihren Lebensmittelpunkt von Berlin nach Mallorca verlegt – doch einen Teil ihrer Familie musste die Influencerin dabei zurücklassen. Ihre Tochter Juna, die sie mit ihrem Ex Henning Merten (35) hat, bleibt in Deutschland bei ihrem Vater. Hintergrund ist ein erbitterter Rechtsstreit zwischen Anne und ihrem Verflossenen. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, schildert die Internet-Bekanntheit nun ihre Sicht auf die Situation und erklärt, wie es dazu kam, dass sie ohne Juna neu anfangen musste.

Anne macht in der Mitteilung deutlich, dass sie sich nicht freiwillig dazu entschieden hat, ohne ihre Tochter auszuwandern. "Ganz freiwillig war das leider nicht. Für mich fühlt sich das Ganze eher wie ein Machtspiel an: Henning hat mir von heute auf morgen gemeinsame Urlaube mit Juna verweigert, eine Grenzsperre erwirkt und ist vor Gericht gezogen, obwohl er selbst zwischenzeitlich mit dem Gedanken gespielt hatte, auszuwandern", so Anne. Mit Blick auf die Hintergründe fügt sie hinzu: "Ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass bei ihnen das Geld nicht gereicht hat und sie mir deshalb das Auswandern so schwer wie möglich machen wollten."

Die Trennung von Juna beschreibt sie als äußerst schmerzhaft: "Die erste Zeit war hart und ich habe viel geweint. Es fühlte sich an, als würde ich als Mutter versagen. Welche Mama gibt schon ihr Kind weg? Aber es war ja nicht meine Entscheidung, ich wurde in diese Ecke gedrängt. In mir ist in dieser Zeit vieles zerbrochen, vor allem der letzte Funke Respekt, den ich gegenüber Henning noch hatte." Anne und Henning waren einige Jahre ein Paar und bekamen gemeinsam eine Tochter. Seit ihrer Trennung sticheln sie regelmäßig im Netz gegeneinander.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2025

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Instagram / denisemerten Henning und Denise Merten im Juni 2025

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