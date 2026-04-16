Michelle Pfeiffer plant nach zwei Serienerfolgen Auszeit

Michelle Pfeiffer (67) hat in den vergangenen Wochen gleich zwei große Serienprojekte auf den Markt gebracht: Auf Paramount+ läuft derzeit "The Madison", in der sie eine wohlhabende New Yorkerin spielt, die nach dem Tod ihres Mannes in die Berge Montanas aufbricht. Nur wenig später folgt auf Apple TV "Margo's Got Money Troubles". Michelle schlüpft in die Rolle der ehemaligen Hooters-Kellnerin, die ihrer Tochter bei der Kindererziehung unter die Arme greift. Beide Serien könnten inhaltlich kaum weiter auseinanderliegen, und genau das macht die Doppelbelastung für sie so besonders. Gegenüber dem Magazin People sagte Michelle: "Ich freue mich, dass beide Serien so gut ankamen (...). Sie haben den Menschen auf unterschiedliche Weisen Freude bereitet." Dennoch gestand Michelle offen, dass die intensive Arbeitsphase ihren Preis hat: Sie blicke einer wohlverdienten Ruhepause entgegen!

Dass Michelle ausgerechnet die Figur der Shayanne Millet in "Margo's Got Money Troubles" so nahe geht, hat persönliche Gründe. Ihr Mann, Drehbuchautor David E. Kelley (70), hatte ihr die literarische Vorlage von Rufi Thorpe empfohlen. Im Time-Magazin erklärte Michelle: "Ich bin in Orange County aufgewachsen. Ich kenne diese Frau. In gewisser Weise habe ich darauf gewartet, diese Rolle zu spielen." Sie schätze besonders, wie die Figuren der Serie mit ihrer eigenen Biografie ringen – mit dem Abstand zwischen dem, wer man einmal sein wollte, und dem, wer man tatsächlich geworden ist. Ihren Angaben zufolge erlebte man die Charaktere trotz aller Schrulligkeiten als glaubwürdig und menschlich. Die Produzentenrolle ihrer Co-Darstellerin Elle Fanning (28) lobte Michelle ausdrücklich: Elle sei in der Lage, in einer emotional intensiven Szene vollständig aufzugehen, direkt danach als Produzentin Sachfragen zu klären – und zwischendurch noch Kaugummi kauend zu lachen.

Neben den unmittelbaren Projekten äußerte sich Michelle auch zu einer größeren Entwicklung, die ihr am Herzen liegt: der wachsenden Sichtbarkeit von Frauen ihres Alters im Fernsehgeschäft. "Für Frauen in meinem Alter gibt es heute so viel mehr Möglichkeiten – vor allem im Fernsehen –, was noch vor zehn Jahren nicht der Fall war. Es ist also eine sehr spannende Zeit", so Michelle bei Entertainment Tonight. Enttäuschungen im Leben habe sie stets als Weichenstellungen begriffen, die einen letztendlich dorthin führten, wo man hingehöre. Nach dem Trubel der vergangenen Monate gönnt sie sich nun aber zunächst eine Auszeit – und damit wohl den Raum, um in Ruhe zu entscheiden, wohin die Reise als Nächstes geht.

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Getty Images Michelle Pfeiffer, Schauspielerin

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Imago Michelle Pfeiffer und David E. Kelley bei der Premiere von "The Madison" in New York

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Getty Images Michelle Pfeiffer bei der New-York-Premiere von Paramount+ "The Madison"