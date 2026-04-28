Michelle Pfeiffer gesteht: Sie war eine Helikoptermutter

Michelle Pfeiffer (67) ist derzeit in der Serie "Margo's Got Money Troubles" auf Apple TV zu sehen – und die Rolle, die sie darin spielt, könnte kaum weiter von ihr selbst entfernt sein. Als Shyanne, eine ehemalige Hooters-Kellnerin und Mutter der von Elle Fanning (28) gespielten Figur Margo, verkörpert die 67-Jährige eine Frau, die mit ihrem Enkelkind kaum in Berührung kommen möchte. Im echten Leben sieht das nämlich ganz anders aus: "Das ist ziemlich fremd für mich. Ich liebe Babys. Liebe, liebe Babys", erklärte die Schauspielerin gegenüber dem Magazin People und gab zu, dass sie beim Großziehen ihrer eigenen Kinder "eher auf der Helikopter-Seite des Elternseins" war.

Michelle und ihr Mann, Drehbuchautor und Produzent David E. Kelley (70), der auch der Schöpfer der Serie ist, haben gemeinsam zwei Kinder: Tochter Claudia, 33, und Sohn John, 31. Für die Kinder pausierte Michelle ihre Schauspielkarriere über einen längeren Zeitraum hinweg. Dass sie kaum noch arbeitete, sei dabei nicht wirklich geplant gewesen, wie sie im Podcast "The Skinny Confidential Him & Her" erklärte: "Ich hatte nicht vor, aufzuhören oder es war nicht mein Plan, aber ich wurde so anspruchsvoll in Bezug auf meine Voraussetzungen [...] Und dann war es ehrlich gesagt einfach zu schwierig, mich zu engagieren."

Ausgerechnet ihre Kinder brachten sie schließlich zur Rückkehr: "Sie sagten: 'Mom, gehst du jemals wieder arbeiten?'" So fand sie den Weg zurück ans Set. Ihre Zusammenarbeit mit Elle für die neue Serie beschreibt Michelle als besonders angenehm. Die 28-Jährige sei "einfach sehr, sehr gutherzig und fröhlich". Heute ist Michelle nicht mehr nur Mutter, sondern auch Großmutter. Claudia bekam 2024 eine Tochter, und seitdem schwärmt die Schauspielerin in höchsten Tönen von ihrer neuen Rolle. Im Podcast "SmartLess" sagte sie, Großmutter zu sein, sei "der Himmel". Gegenüber People verriet sie zuletzt, wie sehr sie ihre Enkelin in den Bann gezogen hat: "Ich bin einfach vernarrt in sie."

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Getty Images Michelle Pfeiffer, Schauspielerin

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Getty Images Michelle Pfeiffer und David E. Kelley, 2017

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Getty Images Michelle Pfeiffer bei der Premiere von "Margo's Got Money Troubles" während SXSW im Paramount Theatre in Austin, 12. März 2026