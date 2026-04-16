Mit Kay One: Gigi präsentiert ersten Song bei Reality Awards

Bei den Reality Awards 2026 in Bonn haben Rapper Kay One (41) und Realitystar Luigi Birofio (26) für einen der aufregendsten Momente des Abends gesorgt. Die beiden überraschten das Publikum mit einem Live-Auftritt ihres gemeinsamen Songs "On off" – und das gleich zu Beginn der großen Gala, vor Hunderten von Promis. Der Track dreht sich um eine Beziehung, die nicht zur Ruhe kommt: Streit, Versöhnung, Eifersucht und dann alles wieder von vorn. Ein Thema, das bei einer Veranstaltung voller Reality-TV-Gesichter kaum passender hätte sein können.

Wie der Song überhaupt entstanden ist, verriet Gigi vorab gegenüber Bild. "Kay hat mich irgendwann angerufen und meinte, er hätte geträumt, dass wir einen Song machen", erzählte der 26-Jährige. Seine erste Reaktion war skeptisch: "Da meinte ich, wenn ich singe, fallen die Vögel vom Himmel." Doch Kay One ließ nicht locker und organisierte für ihn mehrere Wochen Gesangsunterricht. Das Ergebnis überraschte offenbar sogar Gigis eigene Mutter. "Als meine Mutter mich hörte, war sie ungläubig und fragte, ob ich wirklich ihr Sohn wäre", scherzte der Dschungel-Casanova. Der Titel des Songs geht ebenfalls auf Gigi zurück. Auf Kay Ones Frage, wie seine bisherigen Beziehungen so waren, antwortete er: "Toxisch, immer on und off. So haben wir dann den Song genannt."

Die Reality Awards gelten als das große Klassentreffen der TV-Gesichter – ein Abend, bei dem Kandidaten aus den unterschiedlichsten Formaten aufeinandertreffen. So sorgte bei der diesjährigen Veranstaltung auch Realitystar Umut Tekin (28) für Aufsehen, als er auf dem roten Teppich seine Beziehung zu Lena Goldstein öffentlich machte. Kay One, der mit bürgerlichem Namen Kenneth Glöckler heißt, ist neben seiner Musikkarriere zudem als Unternehmer aktiv. Mit "On off" wagt er sich nun gemeinsam mit Gigi an ein etwas anderes Musikprojekt.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Gigi Birofio und Kay One

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Imago Luigi Birofio, Januar 2024

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Instagram / kayone Kay One im Dezember 2022