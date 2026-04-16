Umut Tekin macht seine Beziehung zu Lena Goldstein offiziell

Bei den Reality Awards hat Umut Tekin (28) jetzt eine besondere Neuigkeit mit der Welt geteilt: Der Realitystar ist frisch verliebt! Gegenüber Promiflash bestätigte er bei der Veranstaltung ganz offen, dass er und Lena Goldstein ein Paar sind. Die neue Romanze macht er damit offiziell – und das direkt auf dem roten Teppich. Wer genau hinschaut, findet auch in Lenas Instagram-Bio einen Hinweis darauf, dass die Reality-TV-Bekanntheit vergeben ist.

Lena wurde einem breiteren Publikum als Hauptdaterin der ersten Staffel von "Dating Naked" auf Paramount+ bekannt. In der Show lernte sie William Lopes kennen, die beiden verließen das Format als Paar. Die Beziehung zerbrach jedoch – und Lena stand am Ende nicht nur ohne Partner da, sondern auch mit einer Schwangerschaft. Sie brachte ihr Baby auf die Welt und zieht es seitdem groß. Umut hingegen machte sich in der Reality-TV-Welt einen Namen und ist dort seit Jahren eine bekannte Größe.

Vor fünf Wochen hatte Umut noch ganz andere Schlagzeilen gemacht. In der Show The 50 soll es zwischen ihm und Vanessa Brahimi erst ordentlich geknistert haben. Bei "Wahrheit oder Pflicht" kam es sogar zu einem Kuss. Doch danach kippte die Stimmung offenbar. In einer Instagram-Fragerunde machte Umut deutlich, wie abgekühlt sein Verhältnis zu Vanessa zu dem Zeitpunkt war: "Also, ist jetzt nicht so, dass ich sie hasse, aber jetzt auch nicht mag. Sie tritt selbst ins Fettnäpfchen oder wie man das auch sagt. Und das sieht man in den Folgen, da brauche ich schon nichts mehr zu sagen."

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Imago Umut Tekin, März 2026

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Instagram / /lenamariaposa Lena Goldstein im Juni 2024

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Amazon MGM Studios Umut Tekin und Vanessa Brahimi knutschen bei "The 50" 2026

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