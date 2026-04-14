Vor "Realitystar Academy": Désirée Nick kannte Gigi nicht

Ab dem 16. April ist Désirée Nick (69) als Direktorin der neuen Show "Die Realitystar Academy" auf Joyn zu sehen – an ihrer Seite steht Reality-Urgestein Gigi Birofio (26) als ihr Assistent. Was viele Fans der Sendung überraschen dürfte: Die Schauspielerin kannte den 26-Jährigen vor den gemeinsamen Dreharbeiten überhaupt nicht. Das gestand sie jetzt im Promiflash-Interview. Trotz seiner prominenten TV-Vergangenheit war Gigi ihr bislang ein Unbekannter – und das, obwohl er bereits im Dschungelcamp zu sehen war.

Désirée macht aus ihrer damaligen Unkenntnis aber kein Geheimnis – im Gegenteil. Die Schauspielerin ist offenbar froh über die unerwartete Zusammenarbeit mit dem Realitystar: "Ich kannte Gigi überhaupt nicht, obwohl er im Dschungel war. Aber ich bin froh, dass man auch all jenen einen Strich durch die Rechnung machen kann, die glaubten, ich könne nur mit einem Glöckler harmonieren. Mir kann man jeden hinsetzen und ich werde eine Party haben", erklärte sie.

Gigi wird in der Show eine besondere Rolle übernehmen: Er soll als Assistent die Stimmung hochhalten und einen Ausgleich zur strengen Direktorin bilden. Désirée gilt in der neuen Reality-Kaderschmiede als die harte Chefin – während Gigi die lockere Seite des Lehrpersonals verkörpert. Bekannt geworden ist die Schauspielerin und Comedienne einem breiten Publikum nicht zuletzt durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-Formaten, darunter auch der eigene Auftritt im Dschungelcamp. Désirée ist außerdem Mutter eines Kindes und zeigt sich auch abseits des Fernsehens stets als schillernde Persönlichkeit.

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Joyn/Marc Rehbeck In ihrer neuen Show setzt Désirée Nick auf Luigi Birofio als Assistenten.

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Joyn/Marc Rehbeck Désirée Nick, Luigi Birofio und die "Die Realitystar Academy"-Schüler

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Getty Images Désirée Nick beim Fototermin zu "Bette und Joan" in der Komödie im Bayerischen Hof in München