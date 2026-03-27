"Realitystar Academy": Gigi wird Désirée Nicks Assistent

Désirée Nick (69) hat für ihre neue Show "Die Realitystar Academy" nun prominente Verstärkung bekommen. Wie der Streamingdienst Joyn jetzt mitteilt, wird Gigi Birofio (26) als Assistent der Rektorin zum Lehrpersonal der Reality-Kaderschmiede stoßen. Der 26-Jährige soll dabei eine ganz besondere Rolle einnehmen: Er übernimmt die Drecksarbeit, hält die Stimmung hoch und bildet einen Ausgleich zur strengen Chefetage. "Mit mir könnt ihr cool sein und chillig – aber die Direktorin ist wie Dracula", erklärt Gigi. "Ich opfere mich für Désirée, ich mache hier den dreckigen Teil", verrät der Realitystar weiter.

Im Vorab-Interview mit Joyn beschreibt Gigi seinen Ansatz dabei sehr deutlich: Er sehe sich nicht nur als Lehrer, sondern "eher ein Freund und eine Bezugsperson". Der Zweitplatzierte des Dschungelcamps von 2023 hat dabei klare Vorstellungen davon, was angehende Realitystars mitbringen sollten. "Was viele Neue nicht verstehen, ist: Sie verlieren sich selbst. Sie gehen in einen Charakter, der gar nicht sie sind, um Sendezeit zu generieren – und genau das merkt der Zuschauer", erklärt er. Authentizität sei der Schlüssel zum Erfolg. Außerdem warnt er: "Man braucht ein sehr, sehr starkes Mindset und ein absolut selbstsicheres Gefühl, um in dieser Welt mitzumachen. Sonst hält man es nicht lange aus." Auf die Frage, wer am Ende das letzte Wort habe, lässt Gigi keinen Zweifel: "Am Ende hat Désirée das letzte Wort. Désirée gewinnt am Ende immer die Diskussion."

In der "Realitystar Academy" treten 18 Kandidaten in die härteste Kaderschmiede des Reality-Kosmos ein und kämpfen um eine begehrte Wildcard für die nächste Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany". Der Stundenplan liest sich dabei wie ein reguläres Schulprogramm mit Fächern wie Geschichte, Biologie, Deutsch, Kunst, Sport und Sozialkunde – doch der Druck dahinter ist alles andere als alltäglich. Wer nicht liefert, fliegt raus. Ab Donnerstag, dem 16. April, ist die Show kostenlos auf Joyn abrufbar, wöchentlich soll es zwei neue Folgen geben.

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Collage: Imago, Imago Collage: Luigi Birofio und Désirée Nick

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Joyn / Marc Rehbeck Désirée Nick mit den "Die Realitystar Academy"-Kandidaten, 2026

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RTLZWEI Gigi Birogio in "Der Promihof"