Heißt er jetzt Ludwig? Gigi Birofio erhält deutschen Pass

Gigi Birofio (26) hat allen Grund zur Freude: Der Realitystar verkündete jetzt auf Instagram, dass er offiziell die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hat. Ein Meilenstein, der für Gigi offenbar weitreichende Bedeutung hat – und nicht nur bloßer Papierkram ist. Denn mit seiner neuen Staatsangehörigkeit möchte der Ex-Dschungelcamper gleich auch eine ganz besondere Veränderung vornehmen: Ab sofort will er nicht mehr Gigi genannt werden, sondern Ludwig, erklärt er mit trockenem Humor. Der italienische Vorname Luigi, unter dem er bislang bekannt war, soll damit offenbar der Vergangenheit angehören. Ob er die Namensänderung wirklich durchzieht, bleibt also abzuwarten.

In seinem Instagram-Video zeigt sich der Realitystar sichtlich euphorisch über diesen neuen Lebensabschnitt. Allerdings äußert er trotz der großen Freude auch Kritik an einigen Punkten. So kann er beispielsweise nicht nachvollziehen, warum Italiener oder Türken ohne Probleme ihre Nationalflaggen zeigen könnten, doch wenn Deutsche die Deutschlandflagge hissen, sie "direkt Nazis sind". Dennoch überwiegt bei ihm offenbar die Begeisterung über den erhaltenen deutschen Pass und die damit verbundenen Möglichkeiten.

Gigi wurde durch verschiedene Realityshows bekannt und nahm unter anderem am Dschungelcamp teil. Der gebürtige Italiener, der am 17. Mai 1999 geboren wurde, hat sich in den vergangenen Jahren in der deutschen TV-Landschaft einen Namen gemacht. Mit seinem Auftritt in diversen Formaten konnte er sich eine treue Fangemeinde aufbauen. Nun scheint er mit der deutschen Staatsbürgerschaft einen weiteren wichtigen Schritt in seinem Leben zu gehen.

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IMAGO / Gartner Gigi Birofio, Reality-TV-Star

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Imago Gigi Birofio, Reality-TV-Star

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Instagram / gigibirofio Yasin Mohamed und Gigi Birofio, Realitystars

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