Neben Juna: Auch Sávio wandert nicht mit Anne Wünsche aus

Ein neues Kapitel beginnt für Anne Wünsche (34): Die Social-Media-Bekanntheit verlässt Deutschland und wandert nach Mallorca aus. Doch der Umzug ist mit einem schmerzhaften Kompromiss verbunden: Nicht alle ihre drei Kinder können die Reise mit antreten. Nur ihre älteste Tochter Miley zieht gemeinsam mit ihr nach Mallorca – die beiden jüngeren Kinder, Tochter Juna und Sohn Sávio, bleiben in Deutschland zurück, wie sie gegenüber RTL verrät: "Ich wandere leider nicht mit allen drei Kindern aus."

Der Grund liegt in den unterschiedlichen Vätern der Kinder, mit denen jeweils eigene Vereinbarungen bestehen. Sávio wechselt alle zwei Wochen zwischen ihr und seinem Vater Karim El Kammouchi (37) hin und her – ein Pendelmodell, das mit Mallorca als festem Wohnsitz schwer vereinbar wäre. "Ich werde nicht alle zwei Wochen fliegen, weil es für ihn auch super anstrengend ist", verrät Anne. Stattdessen plane sie, regelmäßig selbst für zwei Wochen nach Berlin zurückzukehren. Bei ihrer Tochter Juna habe sich außerdem Vater Henning Merten (35) gegen den Umzug ausgesprochen, weshalb sie bei ihm eingezogen ist.

Dass Juna künftig vor allem bei ihrem Vater leben wird, hatte Anne erst vor wenigen Stunden bestätigt. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorlag, stellte die Influencerin klar: "Ganz freiwillig war das leider nicht. Für mich fühlt sich das Ganze eher wie ein Machtspiel an: Henning hat mir von heute auf morgen gemeinsame Urlaube mit Juna verweigert, eine Grenzsperre erwirkt und ist vor Gericht gezogen, obwohl er selbst zwischenzeitlich mit dem Gedanken gespielt hatte, auszuwandern." Sie habe den Eindruck gehabt, dass finanzielle Gründe im Hintergrund standen. "Ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass bei ihnen das Geld nicht gereicht hat und sie mir deshalb das Auswandern so schwer wie möglich machen wollten", erklärte die Netz-Bekanntheit weiter.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin, mit ihrem Sohn Sávio

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit Sohn Sávio

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025