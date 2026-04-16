Tyga debütiert als Hauptdarsteller, Produzent und Autor

Rapper Tyga (36) wagt sich in eine ganz neue Rolle: Der Musiker übernimmt laut Deadline seine erste Kinohauptrolle im Musikdrama "Baby, You're a Star". In dem Film, der derzeit in Portland im US-Bundesstaat Oregon gedreht wird, spielt er einen jungen, aufstrebenden Künstler, der sich aus den Grenzen seines Umfelds befreien will und dabei Liebe, Identität und den Drang nach künstlerischem Ausdruck erlebt. Das Besondere daran: Tyga ist nicht nur als Hauptdarsteller zu sehen, sondern hat den Film auch gemeinsam mit Curtis Bryant geschrieben und produziert.

An seiner Seite stehen die Schauspieler Madison Bailey (27), bekannt aus der Serie Outer Banks, sowie Ashton Sanders, der durch den Film "Moonlight" Bekanntheit erlangte. Darüber hinaus sind auch Apollonia, Clifton Powell (70), David Alan Grier und Mike Epps in dem Film zu sehen. Die Geschichte ist im Jahr 1989 angesiedelt – dem Geburtsjahr von Tyga selbst. Regie führt Arrad Rahgoshay, der damit ebenfalls sein Spielfilmdebüt gibt und bisher vor allem als Regisseur von Musikvideos in Erscheinung getreten ist.

Tyga, der derzeit mit seiner Beziehung zu Schauspielerin Madelaine Petsch (31) für Aufruhr sorgt, wurde in den 2010er-Jahren mit seinem Hit "Rack City" weltbekannt. Der Track erreichte Platz sieben der Billboard Hot 100 und wurde mehrfach mit Platin ausgezeichnet. Der Song war gleichzeitig die erste Single seines Major-Label-Albums "Careless World: Rise of the Last King" aus dem Jahr 2012, das in den Top 5 der Billboard 200 debütierte. Seitdem veröffentlichte er zahlreiche weitere Alben und Mixtapes, darunter "Hotel California" und "The Gold Album: 18th Dynasty", und sammelte dabei Milliarden von Streams weltweit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyga, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Madison Bailey, "Outer Banks"-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Tyga und Madelaine Petsch in Los Angeles im Februar 2025