Schwer enttäuscht: Kid Cudi verpasste "Get Out"-Hauptrolle

Kid Cudi (42) wollte die Hauptrolle in einem der erfolgreichsten Horrorfilme der letzten Jahrzehnte übernehmen – doch am Ende bekam er sie nicht. Der Rapper und Schauspieler verriet jetzt in einer neuen Folge seines Podcasts "Big Bro with Kid Cudi", dass er damals für die Hauptrolle in Jordan Peeles (47) "Get Out" vorgesprochen hatte. Der Part ging schließlich an Daniel Kaluuya – ein Umstand, der Kid Cudi anfangs schwer traf. "Als ich die Rolle nicht bekam, war ich so verbittert", gestand er offen im Podcast.

Dabei war der 42-Jährige vom Potenzial des Projekts von Anfang an überzeugt gewesen. "Ich habe das Drehbuch gelesen und wusste sofort, dass das einschlagen würde", erklärte er. Das Casting habe er direkt vor dem Regisseur Jordan Peele absolviert, der ihm anschließend viel Lob ausgesprochen und ihm versichert habe, er habe es toll gemacht. Doch nach dem Filmstart änderte Kid Cudi seine Sichtweise grundlegend. "Ich sah dann den Film und dachte: Daniel war einfach die beste Wahl. Wenn eine Rolle für dich bestimmt ist, ist sie für dich bestimmt. Wenn du sie nicht kriegst, war sie nicht für dich gedacht. Er hat die Rolle gerockt. Daniel war ein Meister seines Fachs", sagte er im Podcast. Durch den Film wurde Kid Cudi nach eigenen Angaben zum Fan von Daniel – und die beiden wurden Freunde. Daniels Leistung in "Get Out" brachte ihm eine Oscar-Nominierung ein.

Kid Cudi, der letztes Jahr im Diddy-Prozess aussagte, ist nicht nur als Musiker aktiv, sondern blickt auch auf eine beachtliche Schauspielkarriere zurück. Er war unter anderem in der Netflix-Produktion "Don't Look Up" aus dem Jahr 2021 sowie im Horrorfilm "X" aus dem Jahr 2022 zu sehen. Auch in der Fernsehserie "How to Make It in America" trat er in Erscheinung. Regisseur Jordan äußerte sich zuletzt 2022 gegenüber der Associated Press zu einer möglichen Fortsetzung von "Get Out". "Es wird immer noch viel darüber geredet. Sag niemals nie", erklärte er damals.

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Getty Images Kid Cudi, 2025

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Imago Daniel Kaluuya als Chris Washington in "Get Out"

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Getty Images Jordan Peele in Los Angeles, Oktober 2019