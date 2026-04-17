Kein Fachmann? Laura Lettgens Arzt kritisiert erste Brust-OP

Laura Maria Lettgen (30) hat sich Anfang des Jahres einer zweiten Brustoperation unterzogen – und zieht im Promiflash-Interview nun ein positives Fazit. "Ich bin sehr zufrieden", erklärt die 30-Jährige und verrät, dass der neue Eingriff offengelegt habe, wie schlecht die erste Operation tatsächlich war. Ihr behandelnder Arzt habe die Arbeit seines Vorgängers klar infrage gestellt. "Bist du dir sicher, dass das letzte Mal ein Arzt am Werk war?", soll er laut Laura gesagt haben. Sie führt aus: "Es war wirklich Kraut und Rüben. Jetzt ist alles da, wo es sein soll und ist wirklich sehr hübsch."

Zwar seien keine schwerwiegenden Komplikationen aufgetreten, doch die Korrektur-OP habe deutlich länger gedauert als ursprünglich geplant – genau wegen der mangelhaften Vorarbeit. Laura nutzt ihre Erfahrung, um andere zu warnen: "Ich appelliere auch immer an die jüngeren Menschen, die sowas machen wollen: 'Überlegt es euch gut!'" Im Interview mit Promiflash betont die Reality-TV-Bekanntheit: "Und falls ihr es macht, geht zu einem guten Arzt, weil da so viel schiefgehen kann." Denn bei ihr sei das Ergebnis nach der ersten OP alles andere als zufriedenstellend gewesen: "Bei mir hing die eine Brust da, die andere da. Es war einfach nicht schön und man fühlt sich damit nicht wohl."

Schon kurz nach dem Korrektureingriff hatte Laura ihren Fans auf Instagram erstaunlich offen Einblicke gegeben. Die Influencerin präsentierte ein Vorher-Nachher-Foto, auf dem gut zu erkennen war, wie weit ihre Implantate zuvor auseinanderlagen. Eines der Implantate sei sogar abgerutscht, was bei ihr für ein permanentes ungutes Bauchgefühl gesorgt habe. Nach der OP war Laura begeistert: "Jetzt sind sie richtig schön eng aneinander (auch ohne BH) und es fühlt sich einfach richtig an." Außerdem verriet sie, dass ihre neuen Implantate nun ein Volumen von 620 Millilitern haben – deutlich mehr als die alten, die nur 425 Milliliter maßen.

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Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, OnlyFans-Model

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Imago Laura Marie Lettgen beim Screening von "Kampf der RealityAllstars" in der Kölner Flora

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Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Januar 2026