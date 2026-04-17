Laut Henning: Anne Wünsches Tochter wollte zu ihm ziehen

Zwischen Anne Wünsche (34) und ihrem Ex Henning Merten (35) ist ein öffentlicher Streit um ihre gemeinsame Tochter Juna entbrannt. Das Mädchen lebt inzwischen bei Henning und seiner Frau – und beide Elternteile schildern die Hintergründe dieses Umzugs völlig unterschiedlich. Anne, die nach Mallorca auswandert, meldete sich in einem mehrteiligen Statement auf Instagram zu Wort und erhebt dabei schwere Vorwürfe. Die Influencerin spricht von Manipulation und erklärt, dass Juna keine freie Wahl gehabt habe.

In ihrem Statement beschreibt Anne, dass ein Richter Juna auf Wunsch von Henning ein Ausreiseverbot auferlegt habe. Dadurch habe die Tochter bei berufsbedingten Auslandsaufenthalten der Mutter zwangsläufig zum Vater gemusst. Dort sei sie mit Geschenken überhäuft worden – darunter ein neues Zimmer, Reitstunden und gleich drei Adventskalender. "Ich als Mutter hatte gar keine Chance, dagegen zu wirken", so Anne. Henning zeichnet in einem Statement auf seinem YouTube-Podcast "Die Mertens" hingegen ein völlig anderes Bild. Demnach habe Juna den Wunsch, bei ihm zu leben, von sich aus geäußert und das monatelang immer wieder betont. "Juna hat dann tatsächlich zu Denise [...] und zu meinen Eltern [...] gesagt, dass sie sich tatsächlich auch vorstellen kann irgendwie bei uns zu wohnen", erklärt er. Den Manipulationsvorwurf weist er entschieden zurück: "Wir haben da gar nichts manipuliert. [...] Wir haben einfach unser Leben gelebt."

Abseits der aktuellen Vorwürfe verbindet Anne und Henning seit Jahren eine gemeinsame Familiengeschichte. Die Ex-Partner sind Eltern von Juna, zeigen ihren Alltag regelmäßig in sozialen Netzwerken und nehmen ihre Follower auch durch schwere Phasen mit. Henning lebt mit seiner Frau Denise zusammen und spricht mit ihr öffentlich in "Die Mertens" über Familienthemen. Anne, die neben Social Media auch durch Reality-TV bekannt wurde, teilt private Einblicke häufig in längeren Posts oder Story-Reihen. Beide setzen in der Öffentlichkeit immer wieder den Fokus auf ihre Rolle als Eltern und die Organisation ihres Patchwork-Alltags. Damit geben sie nicht nur Updates zu Erziehungs- und Schulfragen, sondern auch zu Ferienzeiten, Reisen und Absprachen – Details, die ihren Fans den Blick auf die persönlichen Seiten hinter den Profilen ermöglichen.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

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ActionPress Henning und Denise Merten im Februar 2024

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anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Hunden