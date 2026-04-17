Emma Fernlund findet Umuts Serkan-Ausraster "unangenehm"

Dass Umut Tekin (28) bei der Show "Nightfever" von Sam Dylan (35) lautstark gegen seinen Rivalen Serkan Yavuz (33) ausgeteilt hat, blieb auch Umuts Ex-Freundin Emma Fernlund (25) nicht verborgen. Die Realitystar-Bekanntheit hat den Eklat offenbar aufmerksam mitverfolgt und reagiert darauf jetzt mit deutlichen Worten. Im Gespräch mit Promiflash ließ Emma keinen Zweifel daran, was sie von Umuts heftigem Ausraster hält – und denkt dabei vor allem an eine bestimmte Person.

"Ich habe mitbekommen, dass Umut so ausgerastet ist, da denke ich mir, das ist doch unangenehm für seine Freundin, dass er noch so große Emotionen gegenüber der Situation mit mir und Serkan hat. Das ist halt daneben", erklärte Emma im Gespräch. Für sie ist der Vorfall also nicht nur peinlich, sondern auch ein deutliches Zeichen dafür, wie tief die Gefühle ihres Ex-Partners in Bezug auf die gemeinsame Vergangenheit offenbar noch sitzen.

Bei "Nightfever" war Umut als Überraschungsgast eingeladen worden und traf dort unvorhergesehen auf Serkan. Die Begegnung eskalierte schnell: Umut rastete vor Publikum und laufenden Kameras aus. Hintergrund war Serkans Umgang mit Vanessa Brahimi, doch Umut brachte in seinem Wutausbruch auch Emma ins Spiel – und den Vorwurf, Serkan habe ihr einst einen Antrag machen wollen. Die Situation geriet so sehr außer Kontrolle, dass Moderator Sam schließlich die Mikrofone abschalten ließ und das Produktionsteam Serkan aus der Show führte.

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-Sternchen

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Promiflash Umut Tekin, "Nightfever" April 2026

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Instagram / umut_tekin41 Emma Fernlund und Umut Tekin im Sommer 2025