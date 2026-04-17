Henning Merten wehrt sich: Kein Reiseverbot für Tochter Juna

Henning Merten (35) zieht einen klaren Schlussstrich unter neue Vorwürfe: In seinem Podcast "Die Mertens" stellt der Social-Media-Star jetzt klar, dass es für seine gemeinsame Tochter Juna kein richterliches Reiseverbot gegeben habe. Auslöser sind erneute Behauptungen von Ex-Partnerin Anne Wünsche (34) auf Instagram, Henning habe Juna am Reisen hindern wollen. Der Podcaster widerspricht dem entschieden und erklärt, das Familiengericht habe eine Grenzsperre verhängt, bis offene Fragen zwischen den Eltern geklärt seien. Das bedeutete: Innerhalb Deutschlands durfte Juna reisen, ins Ausland nicht. Henning betont, ihm gehe es um ein verlässliches Sorgerechtsgerüst und darum, dass Juna den Kontakt zu beiden Elternteilen behält.

Im Podcast schildert Henning, warum er den juristischen Schritt gegangen ist: Er habe sich an das Familiengericht gewandt, weil er Angst gehabt habe, seine Tochter bei einem möglichen Auslandsumzug zu verlieren. "Ich bin dann tatsächlich zum Familiengericht und habe mir da Hilfe gesucht, habe mich da beraten lassen und die haben dann meinen Fall aufgenommen und eigentlich ohne zu zögern dann eine Grenzsperre erteilt, bis dieses Thema geklärt ist", so Henning. Und weiter: "Ja, und Grenzsperre heißt nicht Reiseverbot. Das heißt, innerhalb Deutschlands kann man reisen, außerhalb Deutschlands kommt man nicht. Das hat das Gericht dann beschlossen, solange das zwischen den Eltern nicht geklärt ist." In seinem Statement führt er zudem aus, dass zeitweise Unklarheiten zur Sorgeberechtigung bestanden hätten, die inzwischen beglaubigt und geklärt worden seien.

Besonders ein möglicher Umzug nach Dubai bereitete Henning nach eigener Aussage große Angst. Er erklärt, dass die rechtliche Lage in den Vereinigten Arabischen Emiraten für getrennte Eltern kompliziert sei und dort keine Zusammenarbeit mit der EU in Sorgerechtsfragen bestehe. Für den Influencer stand deshalb im Vordergrund, seine Beziehung zu Juna zu sichern und das Sorgerecht sauber mit Anne zu klären, bevor eine so weitreichende Entscheidung gefällt wird. Inzwischen hatte Anne bereits verkündet, dass die Einschränkungen für ihre Tochter aufgehoben wurden und Juna wieder reisen darf. Beide Ex-Partner teilen immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit dem Mädchen und zeigen damit, wie wichtig ihnen der Kontakt zu ihrem Kind ist – auch wenn ihre Sichtweisen auf den richtigen Weg dorthin offenbar deutlich auseinandergehen.

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Imago Henning Merten beim Schlager Beach Open Air am KUFA-Beach in Dessau-Roßlau, 02.08.2025

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche Am Flughafen, März 2026

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Gora, Andreas /ActionPress Anne Wünsche und Henning Merten im Januar 2017