So feiern Royals 100. Geburtstag von Queen Elizabeth (†96)

Am 21. April 2026 wäre Queen Elizabeth II. (†96) 100 Jahre alt geworden – und die britische Königsfamilie lässt diesen besonderen Jahrestag nicht ohne Feierlichkeiten verstreichen. König Charles III. (77) und seine Frau Königin Camilla (78) werden gemeinsam mit anderen Familienmitgliedern und dem britischen Premierminister Keir Starmer das British Museum besuchen, um dort das finale Modell eines geplanten Denkmals für die verstorbene Monarchin zu besichtigen. Wie Vanity Fair berichtet, soll das Denkmal mitten im St. James's Park, unweit des Buckingham Palace, errichtet werden und Statuen von Elizabeth sowie ihrem Ehemann Prinz Philip (†99) umfassen – dazu eine neue Brücke über den dortigen See, deren Glasdesign von der Queen Mary Fringe-Tiara inspiriert ist, die Elizabeth an ihrem Hochzeitstag trug.

Ebenfalls am 21. April eröffnet Prinzessin Anne (75) auf dem Gelände einer ehemaligen Baumschule im Regent's Park einen offiziellen Gedenkgarten für ihre Mutter. Dort sollen Pflanzen wachsen, die Elizabeth zu Lebzeiten liebte, ergänzt durch Arten, die die Artenvielfalt fördern. "Der gerade Weg durch den Garten soll die unerschütterliche Treue und Hingabe der verstorbenen Königin symbolisieren, mit je einem Ort der Besinnung an beiden Enden", heißt es auf der Website der Royal Parks. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet ein Empfang im Buckingham Palace, bei dem unter anderem Vertreter von Wohltätigkeitsorganisationen zu Gast sein werden, deren Schirmherrin Elizabeth war. Britische Staatsbürger, die ebenfalls ihren 100. Geburtstag feiern, erhalten dabei eine vom König persönlich unterzeichnete Karte. Charles plant laut dem Mirror auch eine Rede – die Atmosphäre solle laut einem Palastinsider dabei nicht von Schwere, sondern von Feierlichkeit geprägt sein: "Diese Veranstaltung bietet den Bürgern unserer vier Nationen und des Commonwealth die Möglichkeit, zusammenzukommen und dem außergewöhnlichen Leben und Vermächtnis unserer verstorbenen Königin zu gedenken."

Elizabeth II. war am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren gestorben, nach 70 Jahren auf dem Thron – die längste Regentschaft in der britischen Geschichte. Bereits einen Tag vor dem Jahrestag, am 20. April, werden Charles und Camilla die Ausstellung "Queen Elizabeth II: Her Life in Style" in der King's Gallery besuchen, die historische Kostüme der Königin zeigt. Auch abseits der offiziellen Feierlichkeiten wird der runde Geburtstag gewürdigt: So arbeitet die BBC an der Dokumentation "Queen Elizabeth II: Her Story, Our Century", die das Leben der Monarchin mit den großen gesellschaftlichen Umbrüchen eines ganzen Jahrhunderts verknüpft.

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Getty Images König Charles III. und Queen Elizabeth II., Juni 2022

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Getty Images Die Bronzeskulptur von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, September 2024

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Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, 1972