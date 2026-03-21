Steven Spielberg will endlich seinen ersten Western drehen

Steven Spielberg (79) hat beim South by Southwest Film & TV Festival in Austin, Texas, überraschende Neuigkeiten verkündet: Der Regisseur arbeitet an seinem allerersten Western. Auf die direkte Frage aus dem Publikum, ob er plane, einen Western zu drehen, antwortete der 79-Jährige vielversprechend. "Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts Konkretes enthüllen, aber ich habe da etwas in Entwicklung. Und es haut rein", verriet Steven laut Variety. Damit scheint sich der legendäre Filmemacher endlich einen lang gehegten Traum zu erfüllen, denn obwohl er seine Liebe zum Western-Genre immer wieder betont und von Klassikern wie "Der schwarze Falke" geschwärmt hat, hat er sich in seiner jahrzehntelangen Karriere noch nie selbst an dem ur-amerikanischen Genre versucht.

Der geplante Western soll laut Steven keine Klischees bedienen und das Genre auf besondere Weise bereichern. "Es wird Pferde geben. Es wird Waffen geben. Aber eines kann ich Ihnen sagen: Es wird keine Klischees geben. Es wird keinerlei Stereotypen geben", führte er beim Festival weiter aus. Zudem kündigte der Regisseur an, das Projekt möglicherweise in Texas zu drehen. Wann genau der Western realisiert wird, ist noch offen, allerdings könnte er Stevens nächstes Projekt nach dem Sci-Fi-Thriller "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit" werden, da sein geplanter Reboot des Action-Klassikers "Bullitt" vorerst auf Eis liegt.

Bereits 2022 hatte Steven erklärt, dass der Western das Genre sei, das sich ihm beim Filmemachen bislang immer entzogen habe, da er es noch nicht selbst knacken konnte. In seinem semi-autobiografischen Drama "Die Fabelmans" zeigte er, wie sein Quasi-Alter-Ego im Kindesalter einen Western-Kurzfilm mit Freunden dreht – ein Hinweis auf seine frühe Faszination für das Genre. Bevor sein Western-Debüt Realität wird, können sich Kinofans aber zunächst auf "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit" freuen, der am 11. Juni 2026 in den deutschen Kinos startet. Der erste Trailer sorgte bereits für Vorfreude bei den Fans.

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Getty Images Steven Spielberg bei den Annual Writers Guild Awards 2023

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Getty Images Steven Spielberg

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