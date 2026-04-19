Steven Spielbergs teuerster Sci-Fi-Film wurde gestoppt

Ein Film, der ein ganzes Studio hätte ruinieren können: Steven Spielberg (79) hat jetzt verraten, dass er eines seiner ambitioniertesten Projekte vor über einem Jahrzehnt auf Eis legen musste. Der Regisseur arbeitete über mehrere Jahre an einer Verfilmung des Science-Fiction-Romans "Robopocalypse" von Daniel H. Wilson – ein gigantisches Projekt, das laut Steven das teuerste seiner Karriere geworden wäre. Mit Chris Hemsworth (42), Anne Hathaway (43) und Ben Whishaw (45) waren bereits drei namhafte Hauptdarsteller gefunden, und Drew Goddard sollte das Drehbuch schreiben. Das Budget wurde auf mehr als 200 Millionen US-Dollar veranschlagt. Doch Anfang 2013 zog Steven die Notbremse, wie Empire berichtet.

Gegenüber dem Magazin erklärte der Regisseur, warum er das Projekt letztlich nicht umsetzen konnte: "Es war gigantisch. Es wäre der Untergang eines Unternehmens geworden. Es hätte ein ganzes Studio ruiniert, weil es niemals seine Kosten hätte wieder hereinholen können. Ich hatte beschlossen, dass es buchstäblich der teuerste Film sein würde, den ich jemals gedreht habe; und ich war nicht bereit, das auf mich zu nehmen." Das Budget war für seine Produktionsfirma Dreamworks schlichtweg zu hoch. Zwar hatte sich Disney bereit erklärt, die Kosten zu tragen, doch als sich die Produktion immer weiter verzögerte, entschied sich Steven endgültig, das Projekt aufzugeben. In "Robopocalypse" hätte sich die Geschichte um einen von einer künstlichen Intelligenz namens Archos R-14 angeführten Aufstand der Maschinen gegen die Menschheit gedreht.

Statt "Robopocalypse" realisierte der Regisseur 2018 den Science-Fiction-Film "Ready Player One". Nun kehrt er mit "Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit" erneut ins Genre zurück – der Film soll am 11. Juni 2026 in die deutschen Kinos kommen. Stevens Karriere erstreckt sich über mehr als fünf Jahrzehnte. Der Regisseur aus Ohio gehört zu den einflussreichsten Filmemachern Hollywoods und hat mit Blockbustern wie Jurassic Park, "Schindlers Liste" und "E.T." Geschichte geschrieben.

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Getty Images Steven Spielberg bei den Annual Writers Guild Awards 2023

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