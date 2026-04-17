Gewusst? Das macht Ex-Serienstar Danny Pintauro heute

Danny Pintauro (50), bekannt als Kinderstar aus der Kultsitcom "Wer ist hier der Boss?", verdient sein Geld derzeit als Paketfahrer. Der 50-jährige Schauspieler, der in der Serie von 1984 bis 1992 den Jonathan Bower spielte, teilte kürzlich auf Instagram ein Foto aus einem Lieferwagen, im Hintergrund Pakete gestapelt. Dazu schrieb er: "Heute 38 Pakete ausgeliefert!" und: "Es ist keine Schande, in Bewegung zu bleiben." Gleichzeitig versucht er, seine Schauspielkarriere wieder in Schwung zu bringen.

Den Schritt in den Fahrerberuf begründet Danny damit, dass der Job ihm die nötige Flexibilität verschaffe, weiterhin zu Castings zu gehen und gleichzeitig ein Einkommen zu sichern. Außerdem biete ihm die Tätigkeit viel Privatsphäre. Gegenüber Today erklärte er, warum er offen damit umgeht: "Ehrliche Arbeit ist nicht peinlich." Damit möchte er Vorurteile gegenüber Schauspielern abbauen, die zwischen Engagements in anderen Berufen arbeiten. Viele Menschen hätten falsche Vorstellungen von der finanziellen Situation ehemaliger Fernsehstars, so Danny. Die Tantiemen einer Sitcom aus den 1980er-Jahren reichten schlicht nicht zum Leben.

In der Erfolgsserie "Wer ist hier der Boss?", die acht Staffeln lang lief, stand Danny an der Seite von Tony Danza (74), Judith Light (77) und Alyssa Milano (53) vor der Kamera. Gegenüber Today blickte er auf die damalige Zeit zurück und sagte: "Die Branche hat sich so dramatisch verändert." Früher seien jährlich rund 100 Pilotfolgen neuer Serien produziert worden und viele Nachwuchsschauspieler seien nach Los Angeles gekommen, um Rollen zu ergattern. Diese Chancen seien heute deutlich seltener geworden. Seinen aktuellen Alltag beschrieb er so: "Das Unterhaltungsgeschäft läuft so langsam, deshalb mache ich das, was viele Leute machen – ich versuche, mich zurechtzufinden, tauche auf und nehme die Arbeit an, die da ist, während ich gleichzeitig an der Arbeit arbeite, die ich wirklich will."

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Instagram / dannypintauro Danny Pintauro, Juni 2024

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Getty Images Danny Pintauro im Dezember 2015

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Instagram / dannypintauro Danny Pintauro, Dezember 2024

Wie bewertet ihr Dannys Plan: Pakete fahren und parallel zu Castings gehen? Smart und pragmatisch – genau der richtige Weg zurück. Zäh und riskant – vielleicht wäre ein klarer Neustart besser. Ergebnis anzeigen