Hofschneider verrät: Das steckte hinter den Looks der Queen

Wer wissen möchte, was hinter dem unverwechselbaren Stil von Queen Elizabeth II. (†96) steckte, bekommt jetzt Einblicke aus erster Hand, wie Bunte berichtet. In der ZDFroyal-Doku "Die Queen und ich" von Adelsexpertin Julia Melchior plaudert Modedesigner Stewart Parvin aus dem Nähkästchen. Der britische Hofschneider begleitete die Queen zwei Jahrzehnte lang bei allen Stilfragen und erinnert sich in dem Film an die gemeinsame Zeit. "Die Queen war durchaus kokett", so sein Fazit über seine einstige Klientin. Die Doku ist seit dem 10. April in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Stewart verrät, dass Elizabeths Kleider stets auf ein ganz bestimmtes Schmuckstück abgestimmt sein mussten: ihre dreireihige Perlenkette, die sie fast täglich trug. Das Collier war ein Geschenk ihres Vaters, König Georg VI., und die Königin hütete es wie einen Schatz. Auch leuchtende Farben waren kein Zufall, sondern Kalkül: "Die Königin sagte: 'Man muss mich sehen, um an mich zu glauben'", zitiert der Designer seine ehemalige Kundin. Mit gerade einmal 1,63 Metern Körpergröße wollte sie in der Menge auffallen – ihr Rezept laut Stewart: "Leuchtende Farben, darunter ein bedrucktes Kleid, sehr schlicht. So stach sie heraus." Abgesehen vom Schnitt, der nicht unbequem sein durfte, ließ Elizabeth ihrem Hofschneider dabei weitgehend freie Hand. Er beschreibt sie als "wirklich unkomplizierte Kundin".

Neben der Perlenkette war eine schwarze Handtasche des Luxuslabels "Launer London" ein weiteres unverzichtbares Accessoire der Königin. Hartnäckig hielt sich das Gerücht, Elizabeth habe damit ihrem Personal geheime Botschaften übermittelt – etwa das Signal, wenn sie einen Termin beenden wollte. Ihre Privatsekretärin räumt mit diesem Mythos in der Doku jedoch auf. Der monochrome Look aus farblich aufeinander abgestimmtem Mantel, Kleid und Hut wurde über die Jahrzehnte zu ihrer persönlichen Uniform und ist bis heute untrennbar mit ihrem Bild verbunden.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Queen Elizabeth im Juni 2022 Rechts: Queen Elizabeth II., britische Königin

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Getty Images Queen Elizabeth im Jahr 2018

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Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II.