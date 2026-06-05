EOTB-Kandidaten glauben: Asena Neuhoff ist gar nicht Single

Schon zum Staffelauftakt von Ex on the Beach gab es reichlich Konfliktpotenzial. Bereits in der ersten Folge kamen sich einige Kandidaten sehr nahe und knutschten miteinander – mit einer Ausnahme: Asena Neuhoff wies Gigi Birofios (27) Kussversuch klar zurück. Auch beim Tanzen machte sie deutlich, dass sie keinen Körperkontakt wollte. Als Lars Maucher (29) sie antanzte und ihr Bein berührte, stellte sie sofort klar: "Nee, das machen wir nicht." Die Männer waren daraufhin überzeugt, dass Asena draußen jemanden hat. "Da ist was im Busch", meinte Lars.

Das lässt Asena nicht auf sich sitzen. In Folge zwei sucht sie das Gespräch zu Lars. "Ich werde Lars konfrontieren. Ich weiß nicht, was das soll. Nur weil ich mich den ersten Abend ein bisschen zurückgezogen habe, meint ein Lars, Gerüchte über mich in die Welt zu setzen?", erklärt sie im Einzelinterview. Lars bleibt jedoch bei seiner Version und hält ihr vor, sie rede sich raus: "Du hast wortwörtlich zu mir gesagt: 'Nein Lars, das machen wir nicht.'"

Im Einzelinterview erklärt Asena dann, warum sie Abstand gehalten hatte – und das hatte vor allem einen ganz konkreten Grund: Sie war mit Gabriela Alves befreundet, die einst etwas mit Lars am Laufen hatte. "Punkt eins: Ich kann nicht tanzen, Leute, und Punkt zwei: Ich twerke nicht mit meinem A*sch an dem Piep von jemandem, der mit einer ehemaligen Freundin von mir was zu tun hatte. Das geht für mich nicht", stellt sie klar. Lars hingegen zeigt im eigenen Einzelinterview wenig Verständnis für ihre Zurückhaltung: "Ich habe keinen Bock auf Leute, die hier reinkommen, in ein Datingformat, und einfach nicht offen sind für irgendwas."

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RTL / Daniel Alvarez Asena Neuhoff, "Ex on the Beach"-Kandidatin

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RTL / Daniel Alvarez Lars Maucher, "Ex on the Beach"-Kandidat

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RTL / Daniel Alvarez Asena Neuhoff, "Ex on the Beach"-Kandidatin