Rente: Würde Lukas Podolski gerne Bundestrainer werden?

Kehrt Lukas Podolski (41) in einer neuen Position zum Fußball zurück? Im Mai beendete der ehemalige Nationalspieler seine Profi-Karriere. Im Interview mit Stern plaudert er jetzt über mögliche Zukunftspläne. Die Frage, ob er sich vorstellen könnte, irgendwann Bundestrainer zu werden, beantwortet er weder mit Ja noch mit Nein. "Vielleicht sitze ich irgendwann zu Hause und sage: 'Mir ist langweilig, ich will zurück auf den Platz'", meint Lukas. Er könne sich durchaus vorstellen, sein Wissen weiterzugeben: "Vielleicht möchte ich dann alles, was ich in meiner Karriere erfahren und gelernt habe, an Kinder oder an andere Leute weitergeben."

Die Trainerposition – egal, ob mit der Nationalmannschaft oder auf dem Bolzplatz für Kinder – bringe aber wieder jede Menge Verpflichtung mit sich, die Zeit kosten. "Dann geht der ganze Kram wieder von vorne los. Man ist von Montag bis Freitag irgendwo im Stadion, muss sich Gedanken machen, Trainingspläne erstellen und überlegen, was man macht. Am Wochenende ist man auch wieder verplant", meint Lukas, Spitzname Poldi. Das scheint er sich im Moment nicht vorstellen zu können. Aber möglicherweise ändert sich das irgendwann: "Ich glaube eher nicht, aber ich würde es auch nicht ausschließen. [...] Vielleicht werde ich irgendwann Bundestrainer."

23 Jahre war Lukas einer der bekanntesten und beliebtesten Fußballer Deutschlands – und das nicht nur wegen seines Talents auf dem Platz, sondern auch wegen seiner sympathisch lockeren Art. Er kickte unter anderem für den 1. FC Köln, Bayern München, den FC Arsenal und zuletzt den polnischen Verein Górnik Zabrze. Von 2004 bis 2017 war er Teil der deutschen Nationalmannschaft, wurde 2014 sogar Weltmeister. Sein Abschied fand allerdings ohne großes Spektakel statt. Auf Instagram teilte der 41-Jährige einen Clip, in dem er die Trikots seiner früheren Vereine einpackt. Schließlich steht er vor der Tür eines Kiosks und meint: "So, Feierabend." Das Schild, das "Open" anzeigt, dreht er um, sodass dort "The End" zu lesen ist. In der Scheibe steht auf einem Plakat: "Danke, Fußball."

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Getty Images Lukas Podolski, Fußballstar

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Getty Images Lukas Podolski, Fußballprofi

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Getty Images Lukas Podolski und sein Sohn Louis Gabriel bei der Fifa WM 2014