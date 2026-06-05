Giuliano verrät: Das lief zwischen Jannik und Bill Kaulitz

Zwischen Jannik Kontalis (29) und Bill Kaulitz (36) hat es offenbar mehr als nur eine Freundschaft gegeben. Giuliano Lorenzo Hediger, der beste Freund von Jannik, packt bei RTL Exklusiv aus und verriet, was hinter den Kulissen zwischen den beiden Männern wirklich ablief. "Jannik und Bill haben sich kennengelernt und super verstanden. Jannik ist ja auch ein offener Mensch. Die haben sich mal in Berlin getroffen, ich war dabei. Wir hatten mega viel Spaß, das war eine tolle Zeit", erinnerte sich der Realitystar. Nach besagtem Treffen folgten ein paar weitere.

Bill lud die beiden Freunde anschließend nach Los Angeles ein, um gemeinsam seinen Pool einzuweihen. Was dort passierte, fasste Giuliano so zusammen: "Es ist nicht gleich das gelaufen, was ihr euch vielleicht erhofft. Bill und Jannik hatten Spaß miteinander. Wir haben alle gefeiert, viel gelacht." Auf die direkte Frage, ob Bill und Jannik eine Affäre hatten, ließ er keinen Zweifel: "Ja, die hatten schon was miteinander." Im Anschluss entfolgten Jannik und Giuliano Bill allerdings ganz plötzlich auf Instagram – warum, das wollte der Vater von zwei Töchtern nicht verraten. Im Streit getrennt haben sich die drei jedoch nicht, wie er betonte. Beim Oktoberfest sahen sich Jannik und Bill danach noch einmal wieder. "In Zukunft wird man sich bestimmt mal wieder sehen", so Giuliano.

Das Verhältnis zwischen Jannik und Bill sorgt schon länger für Gesprächsstoff. Zuletzt hatte ein gemeinsames Selfie der beiden die Gerüchteküche ordentlich zum Kochen gebracht. Als ein Fan Jannik in einer Instagram-Fragerunde fragte, ob er "wieder in love" mit Bill sei, antwortete er damals geheimnisvoll: "Waren wir jemals nicht in love?" – und ließ damit seine Follower mit reichlich Interpretationsspielraum zurück. Im August des vergangenen Jahres wurden der Tokio Hotel-Sänger und der Influencer erstmals zusammen gesichtet.

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Instagram / thecandycrash Bill Kaulitz und Jannik Kontalis, August 2025 in Los Angeles

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Instagram / giulianohediger Giuliano Lorenzo Hediger, Reality-TV-Star

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Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025