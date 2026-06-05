Giuliano Hediger packt erstmals über seine erste Tochter aus

Realitystar Giuliano Lorenzo Hediger hat sich jetzt erstmals ausführlich über seine erste Tochter geäußert – und die Geschichte dahinter ist alles andere als gewöhnlich. In einem Interview mit RTL Exklusiv schildert er, wie er mit 19 Jahren durch einen Brief erfuhr, dass er möglicherweise Vater geworden sein könnte. Entstanden war das Kind aus einem One-Night-Stand auf einer Homeparty. Als der Brief ankam, war Giuliano bereits mit Ariel zusammen – und sie war es auch, die das Schreiben öffnete, während er auf der Arbeit war. "Ich kam nach Hause und meine ganze Wohnung war verwüstet. In der Ecke lag der zerknitterte Brief. Ariel war nicht da", erzählt er.

Ein Vaterschaftstest bestätigte schließlich, dass Giuliano tatsächlich der Vater des Mädchens ist. Die Mutter des Kindes hatte es bei der Geburt zur Adoption freigegeben. Giuliano besuchte seine Tochter daraufhin immer häufiger bei der Pflegemutter – doch er hatte das Gefühl, dass diese die Abgabe des Mädchens hinauszögern wollte, da sie eine intensive Bindung zu dem Kind aufgebaut hatte. Gleichzeitig war auch Ariel unsicher, ob sie bereit für ein Kind wäre. Als sie dann schwanger wurde, stellte sie ihm angeblich ein Ultimatum: entweder sie oder seine erste Tochter. Giuliano entschied sich schließlich dafür, das Mädchen nicht in das, wie er es beschreibt, toxische Umfeld zu holen, und stimmte der Adoption zu.

Vor zwei Wochen meldete sich dann Ariel (23) mit einem eigenen Statement auf Instagram zu Wort. In einem Clip mit dem Titel "Die Wahrheit" holte sie zum Rundumschlag gegen Giuliano aus. Sie behauptete, er spiele im Leben der gemeinsamen Tochter keine Rolle: "Ich weiß, dass er der Vater meiner Tochter ist. Mir müsst ihr das nicht sagen, sondern ihm, weil er keine Rolle in ihrem Leben spielt. Null." Außerdem warf sie ihm vor, vor zwei Jahren plötzlich ausgewandert zu sein und seitdem höchstens sporadisch aufzutauchen: "Dieses 'auf guter Papa zu tun' mit diesen Posts. Leute, Ileyna weiß nicht mal, wer er ist."

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Instagram / giulianohediger Giuliano Lorenzo Hediger, Reality-TV-Star

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TikTok / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger zeigt Tochter Ileyna die Erde

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Instagram / _ariel__61 Ariel, frühere Dschungelcamperin