Mette-Marit schwer krank: Sohn Marius erbittet Freilassung

Dramatische Nachrichten aus Norwegen: Marius Borg Høiby (29) hat beantragt, aus der Untersuchungshaft entlassen zu werden – und das ausgerechnet, weil seine Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit (52), auf die Liste für eine Lungentransplantation gesetzt wurde. Das bedeutet, dass eine Transplantation jederzeit stattfinden kann. Sein Anwalt Petar Sekulic bestätigt den Schritt gegenüber TV 2: "Wir haben bei der Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Freilassung gestellt." Marius sitzt bereits seit vor dem Beginn seines Prozesses am 3. Februar in Untersuchungshaft. Das Urteil seines abgeschlossenen Gerichtsprozesses wird am 15. Juni erwartet.

Der Palast teilte am Freitagvormittag mit, dass Mette-Marit nun offiziell auf der Transplantationsliste steht. Are Holm, Oberarzt und Lungenspezialist am Rikshospitalet, erklärte in einer Pressemitteilung des Königshauses: "Die Entwicklung der Lungenerkrankung der Kronprinzessin ist ernst. Nach einer umfassenden medizinischen Beurteilung steht sie nun auf der Liste der Personen, die eine Lungentransplantation so bald wie möglich erhalten werden." Zuvor war die Frau von Kronprinz Haakon (52) am Donnerstag ins Krankenhaus eingeliefert worden, durfte jedoch noch am selben Tag nach Hause zurückkehren.

Für Marius ist es nicht der erste Versuch, seine Haftbedingungen zu ändern: Im Mai hatte er beantragt, die Untersuchungshaft mit einer elektronischen Fußfessel in einem Haus nahe Skaugum – dem Wohnsitz des norwegischen Kronprinzenpaares – abzusitzen. Dieser Antrag wurde jedoch in allen drei Instanzen abgelehnt, zuletzt auch vom norwegischen Obersten Gericht. Gegen Marius stehen insgesamt 40 Anklagepunkte im Raum. Dazu zählen unter anderem vier Vergewaltigungen, Misshandlung in engen Beziehungen, Gewalt, schwerwiegende Verstöße gegen das Drogengesetz und Bedrohungen.

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Getty Images Marius Borg Høiby und Mette-Marit von Norwegen

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ActionPress / Robin Utrecht Prinz Haakon, Marius Borg Høiby und Kronprinzessin Mette-Marit, Juni 2016

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Imago Marius Borg Høiby bei einer Feier in Trondheim, 23. Juni 2016