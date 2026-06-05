Mel C. packt aus: Dieses Spice Girl war total wild auf Jungs

Melanie C. (52) plaudert ganz offen aus dem Nähkästchen: In einer aktuellen Folge von "Cosmopolitan’s Blind Date" verrät die Sängerin, welches Spice Girl auf dem Höhepunkt des Erfolgs in den 90ern am meisten für Jungs übrig hatte. Ihre Antwort kommt prompt und ohne großes Zögern: Melanie C. nennt Mel B. (51). Die als Sporty Spice bekannte Musikerin sagt, dass vor allem ihre Bandkollegin Scary Spice damals bei Männern besonders gut angekommen sei. Damit liefert Mel C. einen herrlich privaten Einblick in die Zeit, als die Spice Girls mit Emma Bunton (50), Victoria Beckham (52), Geri Halliwell (53) und Mel B. weltweit zu den größten Popphänomenen überhaupt zählten.

Mel B., mit bürgerlichem Namen Melanie Brown, sei deshalb die beste Ratgeberin in Liebesdingen gewesen, weil sie "eine coole Frau" ist, erklärte Melanie C. in der Sendung, wie Page Six berichtet. "Sie dreht nicht durch wegen irgendwelcher Dinge", so die Sängerin weiter. Abseits des Themas Romantik verriet Melanie C. außerdem, dass die Spice Girls einst von der Musikindustrie gewarnt wurden, Girlbands würden sich nicht so gut verkaufen wie Boybands. Die Reaktion der Gruppe darauf? Eindeutig: "Wir sagten uns: Scheiß drauf! Wir gingen raus und waren entschlossen, allen das Gegenteil zu beweisen", erinnerte sich Melanie C.

Mel B. ist übrigens nicht nur für ihre Beliebtheit bei den Jungs bekannt, sondern gilt in der Gruppe auch als lautstärkste Verfechterin einer Reunion. Gegenüber Page Six äußerte sie sich zuletzt im März und sagte: "In einer perfekten Welt wären wir jetzt schon auf Tournee und würden die ganze Welt bereisen." Damit war sie mit ihrer Begeisterung allein – kurz zuvor war bekannt geworden, dass die geplante Reunion zum 30-jährigen Bandjubiläum abgesagt worden war. "Ich wäre so gerne auf Tour gegangen", betonte Mel B. "Ich würde so gerne Musik machen, aber es passiert einfach nicht."

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Getty Images Mel C, Ex-Spice-Girl

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Die Spice Girls in den Neunzigern

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Getty Images Mel B., Sängerin

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