"Maxton Hall" ist vorbei: So emotional war der Abschied

Es ist das Ende einer Ära: Mit der dritten Staffel geht die Erfolgsserie Maxton Hall endgültig zu Ende. Harriet Herbig-Matten (22) und Runa Greiner haben die letzten Drehtage hinter sich und damit auch Abschied von der Show genommen, die für beide das Sprungbrett in eine größere Karriere war. Im Interview mit Gala sprachen die beiden Schauspielerinnen nun offen darüber, wie sich die letzten Wochen am Set angefühlt haben – und was sie aus dieser Zeit mit in die Zukunft nehmen.

Der Abschied vollzog sich dabei in zwei Etappen. Zunächst gab es ein großes Abschlussfest in Deutschland, bevor es für die finalen Dreharbeiten nach England weiterging. Harriet erinnert sich: "Wir waren in England und es war komisch, weil wenn man im Ausland endet, ist immer nur die Hälfte der Crew dabei." Die Stimmung war also eine besondere – und dennoch war das Ende nicht unvorbereitet. "Es war natürlich auch sehr emotional. Aber man hat sich auch sehr darauf vorbereitet", so die Schauspielerin. Runa ergänzte: "Man wusste ja, dass es zu Ende geht und konnte sich seicht davon verabschieden." Das langsame Ausklingen habe den Abschied letztlich erleichtert.

Was bleibt, ist vor allem die Freundschaft zwischen den beiden. Runa und Harriet sind schon während der Dreharbeiten zu echten Freundinnen geworden und wollen sich nach dem Ende der Serie sogar noch häufiger sehen als zuvor. "Ich glaube, ich werde die ganze Gruppe vermissen, die sonst im Alltag nicht so zusammenkommt", sagt Harriet. Die erste Staffel von "Maxton Hall" war 2024 angelaufen und hatte das Leben der beiden Darstellerinnen, die damals noch am Anfang ihrer Karriere standen, von Grund auf verändert.

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Imago Harriet Herbig-Matten und Runa Greiner bei der Verleihung des Deutschen Filmpreises 2026 in Berlin auf dem Roten Teppich

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Imago Der Cast von "Maxton Hall", 2024

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Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei

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Serie vorbei – wünscht ihr euch ein Spin-off im Maxton-Hall-Universum? Unbedingt, am liebsten mit Fokus auf Harriet und Runa! Lieber einen Schlussstrich ziehen. Ergebnis anzeigen