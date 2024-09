Lucas Bravo hätte "Emily in Paris"-Rolle fast nicht bekommen

Lucas Bravo (36), bekannt aus der Netflix-Serie Emily in Paris, hat jetzt enthüllt, dass er ursprünglich gar nicht für die Rolle des französischen Kochs Gabriel besetzt wurde. Nachdem er die Rolle zunächst nicht bekam, zog sich der 36-jährige Schauspieler laut People Magazine in die Berge Korsikas zurück. Mitten im Gebirge bat ihn ein Wanderer um sein Handy, um einen dringenden Anruf zu tätigen, und sah dabei 30 verpasste Anrufe und 40 Nachrichten auf dem Display. Der Casting-Direktor hatte verzweifelt versucht, Lucas zu erreichen. Entgegen seiner anfänglichen Entschlossenheit, "diese Emily-in-Paris-Sache zu vergessen", entschied sich Lucas, nach Paris zurückzukehren. Dennoch war er sich zu dieser Zeit nicht ganz sicher, was hier vor sich ging. Denn der "offizielle Gabriel" hatte bereits seinen Vertrag unterschrieben. Er erfuhr dann, dass er die Rolle eines anderen Liebhabers von Emily übernehmen solle.

Schließlich kam Lucas zu einem erneuten Vorsprechen mit zwei Produzenten von Paramount, zwei Autoren, dem Schöpfer Darren Star (63) und der Hauptdarstellerin Lily Collins (35). Er kam allein in den Raum und sagt rückblickend: "Es fühlte sich an wie ein... Verhör." Entgegen seiner Erwartungen musste er nun doch Texte von Gabriel vorsprechen. Da dieses Thema bei ihm immer noch eine "offene Wunde" war, empfand er das zunächst als "ein bisschen hart". Als das Team ihn fragte, warum er denn so schwer zu erreichen gewesen wäre, antwortete Lucas: "Ich war in den Bergen, mit einem Hirten, der Ziegenkäse herstellt." Weil er sich so unwohl in der Situation gefühlt habe, sprach er dann weitere zehn Minuten lang über Ziegenkäse. "Als ich den Raum verließ und die Tür schloss, dachte ich: 'Ich kann nicht glauben, dass ich gerade über Ziegenkäse gesprochen habe. Diese Rolle wirst du nie bekommen.'"

Trotz seiner Unsicherheit lief das Vorsprechen reibungslos, und er erhielt am nächsten Tag die Nachricht, dass es in zwei Tagen losgehen würde. Lucas Bravo berichtet, dass Serien-Schöpfer Darren von Anfang an hinter ihm stand und sogar gegen das Studio kämpfte, um ihn zu casten. Darrens Glaube an sein Talent zahlte sich aus: Lucas avancierte zu einem der beliebtesten Charaktere der Show. Vor allem die Begegnung mit Lily Collins während des Vorsprechens sei ein entscheidender Moment für ihn gewesen. "Wenn du in ihre Augen schaust, ist es wirklich einfach, eine Verbindung zu ihr aufzubauen", beschreibt er die Chemie zwischen sich und Lily. Heute genießt Lucas den Ruhm, den ihm die Serie eingebracht hat, und blickt rückblickend mit einem Lächeln auf die abenteuerliche Vorgeschichte seiner Rolle.

Netflix Lily Collins und Lucas Bravo in "Emily in Paris"

Getty Images Lucas Bravo, "Emily in Paris"-Star

