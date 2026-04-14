Patrick Mahomes genießt Wochenende auf Farm mit Familie

Auf einer texanischen Farm hat Patrick Mahomes (30) gemeinsam mit seiner Frau Brittany (30) und den drei gemeinsamen Kindern ein unvergessliches Familienwochenende verbracht. Die Truppe besuchte die Milk and Honey Ranch und hatte dabei sichtlich eine Menge Spaß: Ziegen füttern, Kanufahren und Marshmallows am Lagerfeuer rösten standen auf dem Programm. Dazu waren noch weitere Freunde und Familienmitglieder mit von der Partie. Brittany teilte auf Instagram eine ganze Reihe von Fotos und Videos des Ausflugs und schwärmte: "Fahrt auf eine TX-Farm, ladet alle eure Freunde und die Familie ein. Das beste Wochenende mit unserer Crew!"

Die Aufnahmen geben einen selten privaten Einblick in den Familienalltag des Quarterbacks. Auf einem Foto sitzt Sterling auf einem kleinen Shetland-Pony, während Patrick sie festhält. Ein anderes Bild zeigt den Sportler mit Bronze beim Naschen eines Eisbechers. Brittany kuschelt in einem weiteren Schnappschuss mit Baby Golden, während im Hintergrund die ländliche Kulisse der Farm zu sehen ist. Die Farm-Auszeit fällt in eine Phase, in der Patrick nach seinem Kreuzbandriss an seinem Comeback arbeitet. Der Kansas City Chiefs-Star hatte sich im Dezember im Spiel gegen die Los Angeles Chargers verletzt und verpasst dadurch den Rest der Saison. In einem Video auf dem Instagram-Account der Chiefs erklärte er vor Kurzem, er sei in der Reha "auf einem guten Weg" und wolle "für Woche 1 bereit sein".

Privat wirken Brittany und Patrick trotz des sportlichen Rückschlags eng zusammengeschweißt. Die beiden, die sich noch aus der Schulzeit kennen, zeigen auf Social Media immer wieder, wie wichtig ihnen gemeinsame Erlebnisse mit ihren Kindern sind. Erst vor Kurzem nahm die Familie eine Auszeit an einem tropischen Strand, wo sie im Partnerlook in Rot posierte. Außerdem feierten sie den fünften Geburtstag von Tochter Sterling im Peppa Pig Theme Park, inklusive Matschpfützen und Umarmungen mit den beliebten Figuren. Brittany teilte dazu rührende Worte und schrieb in ihrer Instagram-Story, sie könne kaum glauben, dass ihr "Babygirl" schon fünf sei und sie deswegen sehr emotional sei. Die aktuellen Farm-Bilder knüpfen nun an diese Einblicke an und zeigen, wie sehr das Paar die Zeit zu fünft mit möglichst vielen gemeinsamen Aktivitäten füllt.

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Instagram / brittanylynne Patrick Mahomes und Brittany Mahomes mit ihren Kindern

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Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern Sterling Skye, Patrick "Bronze" Lavon und Golden Raye

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Instagram / brittanylynne Patrick Mahomes mit seiner Familie, Februar 2026