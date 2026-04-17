Prinz Harry macht seltenen Kommentar über royale Erziehung

Bei einem Besuch einer Männer-Mental-Health-Wohltätigkeitsorganisation in Melbourne hat Prinz Harry (41) seltene und persönliche Worte über seine Eltern, König Charles (77) und die verstorbene Prinzessin Diana (†36), gefunden. Im Rahmen einer viertägigen Australien-Reise mit seiner Frau Herzogin Meghan (44) nahm der 41-Jährige an einer Podiumsdiskussion im Whitten Oval teil – dem Trainings- und Verwaltungszentrum des australischen Footballclubs Western Bulldogs. Dabei sprach Harry darüber, dass Kinder die "Upgrades" ihrer Eltern sein sollten, und sendete dabei eine versöhnliche Botschaft. "Es gibt kein Urteil, keine Schuldzuweisung, kein Fingerzeigen. Die Realität ist – egal, wie man erzieht – es ist eine persönliche Erfahrung, die man verbessern möchte", sagte er laut Sky News.

In dem Gespräch mit Movembers globalem Direktor für Männergesundheitsforschung, Dr. Zac Seidler, sprach Harry auch über "Gespräche", die er mit seinen Eltern nie geführt hatte – etwa über soziale Medien, die es zu seiner Kindheit schlicht noch nicht gab. "Das ist nur ein Beispiel für Gespräche, die heute zwischen Kindern und Eltern in Haushalten stattfinden, die es zwischen mir und meinen Eltern nie gab", erklärte er. Darüber hinaus öffnete sich Harry zu seinen eigenen Erfahrungen als Vater und gestand, anfangs ein Gefühl der "Entfremdung" gegenüber seinem Sohn Archie gespürt zu haben. "Ich fühlte eine Distanz, weil meine Frau diejenige war, die Leben erschuf, und ich dabei war, es zu bezeugen", sagte er. Harry und Meghan haben zwei Kinder: Sohnemann Archie (6) und Töchterchen Lilibet (4). Beide Kinder begleiteten das Paar auf der Australien-Reise nicht.

Harry hatte sich 2020 gemeinsam mit Meghan als arbeitendes Mitglied der Königsfamilie zurückgezogen – ein Schritt, der das Verhältnis zu seiner Familie nachhaltig belastet hat. In einer Netflix-Dokumentation aus dem Jahr 2022 sowie in seinen Memoiren "Reserve" aus dem Jahr 2023 sprach er öffentlich über Schwierigkeiten innerhalb der Royal Family. Zuletzt trafen sich Harry und sein Vater Charles vor rund sechs Monaten in Clarence House – ein Treffen, das lediglich 54 Minuten dauerte, nachdem die beiden sich zuvor 19 Monate lang nicht gesehen hatten. Berichten zufolge soll Harry nun hoffen, im Sommer eine Einladung nach Sandringham von seinem Vater zu bekommen.

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Getty Images Prinz Harry im September 2025 in London

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Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

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ActionPress König Charles und Prinz Harry im April 2019