Prinz Harry genießt kurz vor Lilibets Geburtstag Solo-Abend

Nur wenige Tage bevor Prinzessin Lilibet (4) ihren fünften Geburtstag feiert, zeigte sich Prinz Harry (41) ganz allein bei einem glamourösen Abend in Los Angeles. Der Royal ließ sich im edlen Restaurant San Laurel im Conrad Hotel blicken, wo Starkoch José Andrés sein neues Kochbuch "Spain My Way" präsentierte. Wie das Portal Hello! berichtet, erschien Harry ohne Meghan (44) und die gemeinsamen Kinder zu der Buchpremiere und posierte dort gut gelaunt mit dem gefeierten Küchenstar. Der Herzog von Sussex trug einen dunkelblauen Anzug, sein Bart war akkurat gestutzt, die Haare kurz – ein Auftritt, der viele Blicke auf sich zog. Unter den Gästen befanden sich außerdem Dirigent Gustavo Dudamel, Journalistin Maria Shriver (70), Schauspielerin Kyra Sedgwick (60), "Abbott Elementary"-Star Tyler James Williams sowie die Starköche Wolfgang Puck und Roy Choi (56).

Harrys Ausflug fällt in eine aufregende Zeit für die Familie. Schon in wenigen Tagen steht der fünfte Geburtstag von Lilibet an, der an diesem Donnerstag gefeiert wird. Im vergangenen Jahr hatten Harry und Meghan ihre Tochter zu einem ganz besonderen Highlight mitgenommen: Die Familie verbrachte ihren Tag im Disneyland, das als "The Happiest Place on Earth" gilt. In einer TV-Sendung zum 70. Jubiläum des Freizeitparks berichtete Harry von den begeisterten Reaktionen seiner Kinder, als sie das berühmte Areal erkundeten. "Sie sagen: 'Das ist unglaublich!' Ich meinte nur: 'Leute, das ist noch nicht mal der Eingang. Macht euch bereit, ihr werdet gleich umgehauen'", erinnerte sich der zweifache Vater laut Hello!. Besonders beeindruckte ihn, wie unvoreingenommen die Kleinen in die bunte Themenwelt eintauchten und er selbst dabei wieder seine verspielte Seite entdeckte.

Während Harry in Los Angeles einen entspannten Abend ohne Familie genoss, war auch Meghan kürzlich allein unterwegs. Die Herzogin reiste nach Genf, um auf dem Place des Nations an der Einweihung des "Lost Screen Memorial" teilzunehmen. Die von der Weltgesundheitsorganisation und Archewell Philanthropies organisierte Installation besteht aus 50 leuchtenden Boxen, die jeweils den Sperrbildschirm eines Kindes zeigen, das durch digitale Gewalt oder Online-Hass ums Leben gekommen ist. Meghan wählte für den ernsten Anlass einen schwarzen Hosenanzug, trug ihr Haar zu einem strengen Dutt und setzte mit einer Diamant- und Smaragdkette einen dezenten Farbakzent.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry steht am Pool of Reflection des Australian War Memorial in Canberra

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry und Prinzessin Lilibet

Anzeige Anzeige

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025