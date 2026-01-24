Bye bye, Bob: Verena Kerth überrascht Fans mit neuer Frisur

Moderatorin Verena Kerth (44) hat ihre Fans mit einem Beauty-Coup überrascht! Während ihres Aufenthalts in Kitzbühel präsentierte sich die TV-Bekanntheit in einer romantischen Gondel mit einer völlig neuen Haarpracht. Statt ihrer gewohnten Bob-Frisur trägt sie nun eine wallende, blonde Mähne, die bis zur Körpermitte fließt. Das Geheimnis hinter dieser Verwandlung sind professionell eingearbeitete Extensions, die nicht nur für beeindruckende Länge sorgen, sondern auch einen noch helleren und strahlenden Blondton zur Geltung bringen. Die Reaktionen ihrer Community ließen nicht lange auf sich warten: Unter dem Instagram-Post hagelte es Komplimente und Herz-Emojis. "Die Farbe steht dir so gut", kommentierten begeisterte Follower.

Verena ist definitiv keine Unbekannte, wenn es um mutige Entscheidungen geht. Die Münchnerin hat sich in den vergangenen Jahren als wahre Verwandlungskünstlerin etabliert und bewiesen, dass sie sich mit praktisch jeder Frisur pudelwohl fühlt. Von frechen Kurzhaarschnitten in den frühen 2000er Jahren bis hin zu verschiedensten Bob-Variationen – Verena hat nahezu jeden Trend ausprobiert. Besonders spektakulär war ihre radikale Veränderung nach dem Dschungelcamp, als sie sich gemeinsam mit ihrem damaligen Verlobten Marc Terenzi (47) einer kompletten Haarverwandlung unterzog. "Die blonden Zeiten sind vorbei", verkündete sie damals stolz auf Instagram, als sie sich für einen brünetten Look entschied. "Ich hatte ewig lang keine dunklen Haare. Finde es aber richtig, richtig gut", schwärmte sie über ihre damalige Typveränderung.

Hinter dem aktuellen Strahlen steckt auch eine Geschichte. Verena sprach nach der On-Off-Beziehung mit Marc offen über die Spuren dieser Zeit. Gegenüber RTL sagte sie: "Auf meinem Herzen sind so viele Narben, da ist definitiv kein Platz mehr." Das Thema Liebe blieb damit sensibel, der Fokus zuletzt eher auf Selbstfürsorge und Neuanfang. Umso mehr scheint sie die Welle an Zuspruch zu genießen: Die Moderatorin bekommt spürbar Rückhalt von ihren Fans, die nicht nur den Mut zur Veränderung feiern, sondern auch das Leuchten, das ihr neuer Look ihr schenkt.

Instagram / verenakerth Verena Kerth im Urlaub in Kitzbühel

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi

Instagram / verenakerth Verena Kerth im Juli 2023