"Die Abrechnung" mit Verena Kerth & Giulia verspricht Drama

Die neue ProSieben-Show "Die Abrechnung" wartet mit einem brisanten Duo auf: Verena Kerth (44) und Giulia Siegel (50). Die beiden Moderatorinnen, die als Team antreten werden, sorgen für erwartungsvolle Spannung bei den Zuschauern. Beim Leipziger Opernball äußerte sich Verena gegenüber Promiflash zur Zusammenarbeit und versprach: "Es wird sehr unterhaltsam und sehr spannend." Damit nicht genug, ließ sie durchblicken, dass die Show intensiv werden dürfte: "Ich sage dir, da geht es richtig hoch her." Vor allem alte Streitigkeiten, die plötzlich wieder im Raum stehen, könnten die Dynamik zwischen den beiden weiter anheizen.

Die Gerüchteküche brodelt bereits über mögliche Unstimmigkeiten. Zwar blieb Verena konkret zu den Inhalten der Show bedeckt, doch der Einsatz von ProSieben, gerade diese beiden Frauen zu einem Team zu machen, lässt vermuten, dass die Produktion auf Drama setzt. Es scheint, als habe der Sender alte Konflikte zwischen den beiden wieder aufgegriffen, um für Sprengkraft zu sorgen. Beide haben in der Vergangenheit mit Schlagfertigkeit und Leidenschaft von sich reden gemacht – ob dies vor den Kameras in Harmonie oder Zoff münden wird, bleibt eine spannende Frage.

Verena und Giulia sind keine unbeschriebenen Blätter im deutschen Reality-TV und sorgten auch abseits der Kameras immer wieder für Gesprächsstoff. Alte Differenzen – etwa über Äußerungen zur Beziehung der einen durch die andere – könnten schnell erneut aufkochen und für Zündstoff sorgen. Trotz allem verbindet die beiden Frauen durchaus ihre direkte Art, die sowohl in Interviews als auch in vergangenen Show-Formaten immer wieder auffiel. Die beiden kennen das Rampenlicht gut, und schon jetzt sind die Zuschauer gespannt, was passiert, wenn sie geballt in der neuen ProSieben-Show auftreten.

Joyn / Christoph Köstlin Giulia Siegel und Verena Kerth, "Die Abrechnung – Der Promi Showdown"-Kandidatinnen

Getty Images Giulia Siegel und Verena Kerth im Juli 2013 in München

RTLZWEI / Magdalena Possert Giulia Siegel, "Der Promihof"-Kandidatin

