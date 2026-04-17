Vor "X-Men"-Reboot: Plant Marvel vierten "Deadpool"-Teil?

Schon vor dem geplanten X-Men-Reboot könnte Marvel mit einem vierten Deadpool-Film aufwarten – und dieser könnte gleich mehrere neue Mutanten ins Spiel bringen. Das berichtet Hollywood-Insider Jeff Sneider im Podcast "The Hot Mic" seines Kollegen John Rocha. Laut Jeff plane Marvel, "Deadpool 4" als ersten MCU-Film nach "Avengers 6: Secret Wars" herauszubringen, der am 15. Dezember 2027 in die Kinos kommen soll. Ryan Reynolds (49) soll dabei erneut in die Rolle des freimütigen Söldners schlüpfen, und auch Regisseur Shawn Levy (57), der bereits Deadpool & Wolverine inszeniert hatte, soll wieder auf dem Regiestuhl Platz nehmen.

Besonders spannend: "Deadpool 4" könnte den Startschuss für einen ganz neuen "X-Men"-Cast geben. Jeff zufolge habe Marvel den Serienstar Peter Claffey (29), bekannt aus dem Game of Thrones-Spin-off "A Knight of the Seven Kingdoms", für die Rolle des Beast auf dem Radar. Außerdem soll Odessa A'zion (25), zuletzt in "Marty Supreme" zu sehen, als Rogue infrage kommen. Jeff betonte allerdings, dass seines Wissens nach noch keine konkreten Casting-Gespräche stattgefunden hätten – Marvel sondiere derzeit lediglich Möglichkeiten. Ein anderer Marvel-Scooper namens The Beyond Reporter widerspricht laut dem Portal jedoch: Er behauptet, das Casting sei bereits weiter fortgeschritten, und Marvel könnte die komplette "X-Men"-Besetzung bereits auf der Comic-Con San Diego im Juli 2026 enthüllen.

Was Hugh Jackmans (57) Rolle als Wolverine betrifft, soll dieser nach "Avengers: Secret Wars" endgültig seinen Abschied von der Figur nehmen. Jeff hält jedoch einen kurzen Gastauftritt in "Deadpool 4" für denkbar – etwa in Form eines humorvollen Cameos, bei dem Deadpool seinen alten Weggefährten damit aufziehen könnte, dass er ja eigentlich nicht mehr Wolverine sei. Das geplante "X-Men"-Reboot, für das Jake Schreier Regie führen und das Autoren-Duo Lee Sung Jin und Joanna Calo das Drehbuch schreiben soll, wird laut Filmstarts.de derweil für einen Start im Jahr 2028 gehandelt.

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Getty Images Ryan Reynolds, Shawn Levy und Hugh Jackman bei der "Deadpool & Wolverine"-Premiere in New York City

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Getty Images Ein Fan verkleidet als Deadpool auf der Comic-Con in NYC im Oktober 2018

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Rex Features / Rex Features Hugh Jackman als Wolverine