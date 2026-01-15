Sophie Turners Glücksbringer zum "X-Men"-Ruhm enthüllt

Sophie Turner (29) hat in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51) eine berührende Anekdote geteilt: Die Schauspielerin erzählte am 7. Januar in New York, dass sie zu ihrem entscheidenden "X‑Men"-Vorsprechen den Ehering ihres Großvaters getragen habe – und überzeugt ist, dass ihr genau dieses Schmuckstück Glück brachte. Mit dem Ring am Finger absolvierte sie ihren Screen-Test für die Rolle der Jean Grey, die sie später in "X‑Men: Apocalypse" und "Dark Phoenix" spielte. "Er ist mein Held. Mein absoluter Held", sagte Sophie über ihren Großvater Robert Jesse Cotton, mit dem sie sich auf besondere Weise verbunden fühlt.

Im Gespräch mit Jimmy Fallon schilderte Sophie, dass sie den Ring wenige Wochen nach seinem Tod erhalten habe und ihn ausgerechnet zum Casting trug. "Als er starb, bekam ich seinen Ehering ... ich trug ihn beim Screen-Test, und ich bekam die Rolle", erklärte sie in der NBC-Show. "Und ich widme sie Robert Jesse Cotton", jubelte sie und zeigte dabei Richtung Himmel. Jimmy Fallon antwortete: "Wir lieben dich, Grandpa!", worauf Sophie einstimmte: "Wir lieben dich." Auch über die nächsten Monate plauderte sie: 2026 stehen für die "Game of Thrones"-Darstellerin gleich mehrere Etappen an – sie feiert den 15. Game of Thrones-Jahrestag, ihren 30. Geburtstag am 21. Februar und bereitet neue Projekte vor, darunter die Prime-Video-Serie "Steal" und eine Serienadaption von Tomb Raider, in der sie die berühmte Archäologin Lara Croft verkörpert.

Der Moderator erinnerte daran, dass Sophie inzwischen Mutter von zwei Kindern ist, eine viel beachtete Scheidung von Joe Jonas (36) hinter sich hat und nun mit großen Schritten auf ihren 30. Geburtstag am 21. Februar zugeht. Auf die Frage, ob sie sich vor der neuen Altersmarke fürchte, reagierte Sophie klar: "Nicht ich, nicht ich." Sie erzählte, dass sie sich sehr auf ihre Dreißiger freue und sich in den letzten Monaten intensiv mit sich selbst beschäftigt habe. "Ich habe in den letzten Monaten verdammt viel Therapie gemacht", sagte sie und erklärte, sie wolle dieses neue Kapitel selbstbewusst beginnen und sich so gut kennenlernen wie möglich.

Imago Bei der Louis Vuitton Cruise 2026 Show in Avignon: Sophie Turner beim Photocall

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

Getty Images Sophie Turner, März 2023