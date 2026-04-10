"Haben Attitüde": Sam Dylan appelliert an Geissens-Mädels

Nach einem jüngsten Eklat auf der Familienjacht der Geissens legt Sam Dylan (35) nach: Bei der Premiere von "Kampf der RealityAllstars" am Mittwochabend, dem 8. April, teilte der Realitystar gegen Davina Shakira Geiss (22) und Shania Tyra Geiss (21) aus. Auslöser ist der Arbeitsvortrag, den Carmen Geiss (60) ihren Töchtern in Die Geissens hielt. "Die haben halt so eine Attitüde: Wir sind hier die großen Stars", behauptete Sam gegenüber RTL. Er wirft den Schwestern vor, sich auf dem Reichtum der Eltern auszuruhen und zu viel auf Social Media zu setzen. "Ich meine, das ganze Geld geben sie von ihren Eltern aus", kritisierte er. Zugleich stellte Sam sich hinter TV-Mama Carmen: "Dass sie da mal auf den Tisch haut, finde ich gut." Sein Appell an die Geissens-Mädels: mehr machen, mehr anpacken.

Die hitzige Familienszene, auf die sich Sams Worte beziehen, spielte sich in der aktuellen Folge auf der Jacht ab. Carmen redete sich dort in Rage, sprach von harter Arbeit rund um die Uhr und hielt der jüngeren Generation mangelnde Dankbarkeit vor. Aussagen wie "Es war 24/7" und "Heute, die sind so undankbar" fielen in der Sendung. Davina und Shania hielten dagegen. "Ich bin nicht undankbar", stellte Davina klar. Shania pochte auf ein Leben jenseits der Dauerschufterei: "Das Leben ist auch nicht nur, um zu arbeiten." Der Streit eskalierte, als Carmen ergänzte, sie habe ihr Vermögen hart erarbeitet und ihre Kinder glaubten, "wir haben nen Goldesel aufm Balkon".

Sam bleibt trotzdem bei seiner Kritik. "Die müssen wirklich etwas machen. Ich meine, die haben ja finanzielle Möglichkeiten, um das irgendwie zu investieren", forderte er gegenüber dem Sender. "Den ganzen Tag das Gesicht auf Instagram zeigen" sei "ein bisschen zu wenig", stichelte Sam. Er selbst setze neben TV auf sein eigenes Business. "Ich bin Privatunternehmer, ich habe einen eigenen Store, ich eröffne jetzt neue Stores", stellte der Das Sommerhaus der Stars-Gewinner klar.

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Imago Sam Dylan bei der Premiere von "The 50", März 2026

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Imago Davina Geiss und Shania Geiss, Juli 2025

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Instagram / carmengeiss Shania, Davina, Robert und Carmen Geiss im Juni 2023