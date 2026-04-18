Amanda Seyfried bestätigt: "Mamma Mia 3" wird zur Realität

Es ist eine der meisterwarteten Filmfortsetzungen überhaupt – und nun hat Amanda Seyfried (40) bei einem glamourösen Event für neue Aufregung gesorgt. Bei der Tiffany & Co. Blue Book Gala am 16. April verriet die Schauspielerin dem Magazin People, dass sie fest daran glaubt, dass "Mamma Mia! 3" tatsächlich kommen wird. "Es wird passieren. Ich weiß, dass es passieren wird. Wenn es einen Bedarf gibt, weißt du", sagte Amanda mit Überzeugung. In den ersten beiden Teilen der beliebten Musical-Romanzenkomödie spielte sie die Hauptrolle der Sophie – eine Rolle, die sie offensichtlich noch lange nicht loslässt.

Neue Details zum dritten Teil konnte Amanda zwar nicht liefern, doch immerhin steht fest: Das Drehbuch ist bereits fertig. Produzentin Judy Cramer bestätigte gegenüber Deadline im Mai 2025, dass das Skript abgeschlossen sei. "Wir wissen, was wir mit dem Film machen wollen, und er wird passieren", erklärte sie damals. Grünes Licht für die Produktion gibt es bislang allerdings noch nicht. Amanda verriet außerdem, dass ihre Kolleginnen aus ihrem kommenden Film "Octet" schon konkrete Ideen für den dritten Teil mitgebracht haben. "Die Mädchen in 'Octet' meinten: 'Können wir dabei sein?' Und ich sagte: 'Ja'", erzählte sie lachend. Eine von ihnen schlug sogar vor, eine Tanzszene mit Bändern einzubauen – eine Idee, die Amanda direkt begeisterte.

Auch Meryl Streep (76), die in den ersten beiden Filmen Sophies Mutter Donna verkörperte, hat bereits Interesse an einem Comeback signalisiert. Gegenüber dem Magazin Vogue äußerte sie sich 2023 offen für eine Rückkehr: "Wenn es eine Idee ist, die mich begeistert, bin ich voll dabei. Ich bin für alles zu haben." Sie schlug gar vor, Donna könnte wiedergeboren werden – oder es könnte sich herausstellen, dass es in Wirklichkeit ihre Zwillingsschwester war, die gestorben ist. Amanda selbst hatte zuletzt im Dezember gegenüber People erklärt, sie würde sich Sophie im dritten Teil als Mutter vorstellen: "Ich liebe es, eine Mutter zu spielen, und ich würde gerne in die Neugierden der Mutterschaft und das Aufziehen von Kindern auf einer griechischen Insel eintauchen – genau so, wie Donna es mit Sophie getan hat." Fans dürfen also gespannt sein, wann die Songs von ABBA wieder im Kino erklingen.

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Imago Sophie Sheridan, gespielt von Amanda Seyfried, mit Tagebuch in einer Szene aus "Mamma Mia!" (2008)

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Stuart C. Wilson/Getty Images for Universal Pictures Das Team von "Mamma Mia! Here We Go Again" bei der Premiere

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Imago Meryl Streep in "Mamma Mia! Here We Go Again" (2018)

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