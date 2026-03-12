Peter Andre tauscht Mikro gegen eine Rolle in "Mamma Mia"

Peter Andre (53) übernimmt eine neue Rolle auf der Theaterbühne. Der Sänger wird ab dem 14. Mai in der immersiven Dinner-Show "Mamma Mia! The Party" in der Londoner O2 Arena zu sehen sein. Peter schlüpft bis zum 23. Juli in ausgewählten Vorstellungen in die Rolle des Tavernenwirts Nikos. "Ich bin begeistert, der Besetzung als Nikos beizutreten – eine Figur, mit der ich mich sehr verbunden fühle, besonders durch mein griechisches Erbe", erklärte der 53-Jährige gegenüber der Zeitung The Standard. Die Produktion wurde von ABBA-Legende Björn Ulvaeus (80) kreiert und kombiniert Theater, Live-Musik und ein viergängiges griechisches Menü miteinander.

Für Peter ist die neue Bühnenrolle mehr als nur ein Job. "Ich erinnere mich, dass ich absolut überwältigt war, als ich 'Mamma Mia! The Party' zum ersten Mal gesehen habe", schwärmte der Realitystar laut dem Blatt von der Show. Das Format, das seit 2019 in London läuft, kombiniert leckeres griechisches Essen mit einer Liebesgeschichte auf der fiktiven Insel Skopelos. Während die Gäste ihr Menü zu sich nehmen, wird um sie herum getanzt, gesungen und gefeiert. Neben Peter stößt auch X Factor-Gewinnerin Sam Bailey (48) neu zum Ensemble. Die Sängerin, die mit Songs wie "Skyscraper" und dem Album "The Power of Love" Erfolge feierte, übernimmt die Rolle von Debbie und bleibt dem Cast sogar bis April 2027 erhalten.

Für Peter ist es nicht die erste Erfahrung auf der Musicalbühne. Der Australier, der in den 1990er-Jahren mit Hits wie "Mysterious Girl" und "Flava" bekannt wurde, spielte bereits in der West-End-Produktion von "Grease: The Musical" und verkörperte Frankie Valli in "The Best of Frankie Valli and the Four Seasons". Zuletzt sprach Peter offen darüber, dass ihm beruflicher Stillstand zu schaffen macht und er Arbeit als wichtigen Antrieb braucht. Mit der neuen Rolle dürfte sein Terminkalender nun wieder gefüllter sein.

Getty Images Peter Andre, Sänger und Schauspieler

Getty Images Sam Bailey im August 2016

Getty Images Junior Andre, Peter Andre und Princess Andre bei der Premiere von Mission: Impossible – The Final Reckoning in Leicester Square