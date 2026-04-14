Nicht freiwillig? Britney Spears' Kids drängten sie zur Reha

Dass Britney Spears (44) sich in eine Reha-Klinik begeben hat, war offenbar alles andere als eine ganz freiwillige Entscheidung. Wie das Magazin People und Daily Mail unter Berufung auf Insider-Quellen berichten, waren es vor allem ihre beiden Söhne Sean Preston, 20, und Jayden James, 19, die die Popsängerin letztlich zur Aufnahme in die Einrichtung drängten. Die Jungs sollen sich demnach für 30 Tage engagiert und mit Nachdruck für die Behandlung eingesetzt haben – und Britney ließ sich von ihnen überzeugen.

Laut einem Insider gegenüber Daily Mail zögerte die 44-Jährige lange und trat auf der Stelle: "Sie schleppte sich dahin. Sie sagte, sie würde gehen, aber sie unternahm keine konkreten Schritte, irgendetwas zu tun." Erst als ihre Söhne persönlich eingriffen, kam Bewegung in die Sache. "Die Jungs fingen an, sich einzumischen. Sie sind die Einzigen, auf die sie hört, und sie waren so liebevoll, so nett, aber auch so bestimmt. Das war für sie nicht verhandelbar", schildert der Insider. Den entscheidenden Ausschlag gab schließlich ein klares Ultimatum der beiden: "Mom, du musst gehen, wenn du willst, dass wir weiterhin dabei sind", soll es sinngemäß geheißen haben. Dem Magazin People gegenüber betonte eine Quelle: "Ihre Söhne wollen einfach, dass sie gesund ist."

Britney war am 4. März in Ventura County, Kalifornien, wegen des Verdachts auf Fahren unter Einfluss von Alkohol und Drogen verhaftet worden – ein Vorfall, den ihr Sprecher damals als "völlig inakzeptabel" bezeichnete. Ihr Verhältnis zu ihren Söhnen hatte lange Zeit als angespannt gegolten: Ihr Ex-Mann Kevin Federline (48) hatte 2008 das alleinige Sorgerecht erhalten und war 2023 mit den Kindern nach Hawaii gezogen. In letzter Zeit aber soll sich das Mutter-Kind-Verhältnis wieder deutlich verbessert haben. In ihren 2023 veröffentlichten Memoiren "The Woman In Me" schrieb Britney, sie habe der Vormundschaft, die 2021 endete, unter anderem deshalb zugestimmt, um Zeit mit ihren Söhnen verbringen zu können.

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Imago Britney Spears bei den MTV Video Music Awards 2015 in Los Angeles

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Instagram / britneyspears Sean Preston Federline und seine Mutter Britney Spears

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Getty Images Kevin Federline mit Britney Spears im Februar 2006