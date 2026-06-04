Neuer "Black Panther": Sie sind wohl in der engeren Auswahl

Bei Marvel bahnt sich offenbar eine große Nachfolgefrage an: Für den dritten Teil von Black Panther, der nach aktuellem Stand 2028 erscheinen soll, wird Insidergerüchten zufolge gerade ein neuer Darsteller für die Hauptrolle gesucht. Besonders im Fokus sollen dabei die Schauspieler John David Washington (41) und Damson Idris (34) stehen. Beide gelten als gestandene Schauspieler, die zuletzt mit großen Projekten auf sich aufmerksam gemacht haben. Eine offizielle Bestätigung von Marvel steht jedoch noch aus.

John David Washington ist vielen Kinobesuchern vor allem durch seine Hauptrolle in Christopher Nolans (55) Sci-Fi-Thriller "Tenet" bekannt. Der Sohn von Hollywoodlegende Denzel Washington (71) ist bereits seit den 90er Jahren in der Branche aktiv. Er spielte seitdem in mehreren großen Produktionen mit, darunter der Thriller "Amsterdam" und der Actionfilm "The Creator". Damson Idris hingegen wurde durch die Erfolgsserie "Snowfall" bekannt, in der er einen zum Drogenboss aufgestiegenen Teenager spielt. Im Kino landete er zuletzt mit dem Rennsportfilm "F1" einen Kassenerfolg – der Film spielte weltweit umgerechnet rund 547 Millionen Euro ein. Da beide Namen bislang nur aus der Gerüchteküche stammen, ist jedoch Vorsicht geboten. Branchenkenner rechnen erst rund um 2027 mit einer offiziellen Ankündigung, wenn auch die Dreharbeiten beginnen sollen.

Die Suche nach einem neuen Black Panther hat einen traurigen Grund: Chadwick Boseman (†43), der den Superhelden in mehreren MCU-Filmen verkörperte, verstarb im Jahr 2020 an Darmkrebs. Im Nachfolgefilm "Black Panther: Wakanda Forever" wurde sein Ableben in die Handlung eingebaut – die Figur T'Challa stirbt darin ebenfalls. Gleichzeitig wurde am Ende des Films enthüllt, dass T'Challa einen Sohn hinterlässt, der denselben Namen trägt, was Marvel die Möglichkeit offenhält, den Superhelden eines Tages mit einem neuen Darsteller zurückzubringen.

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ActionPress Chadwick Boseman als Black Panther

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Getty Images Damson Idris bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles

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Getty Images John David Washington, 2024

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