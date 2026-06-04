Camila Mendes und Rudy lassen sich mit der Hochzeit Zeit

Camila Mendes (31) plauderte offen über ihre entspannten Hochzeitspläne mit Rudy Mancuso (34) – und machte damit klar, dass sie sich mit dem Ja-Wort Zeit lässt. In der US-Show "3rd Hour of Today" erzählte die Riverdale-Beauty jetzt, dass sie und der Social-Media-Star zwar schon eine Location für ihre Trauung ins Auge gefasst haben, aber noch immer kein Datum feststeht. "Ehrlich gesagt war ich so beschäftigt, ich war darin wirklich schlecht, und wir lassen uns einfach Zeit, wir haben es nicht eilig", erklärte Camila in der Morgenshow. Moderator Craig Melvin hakte nach und stellte klar, dass die beiden das Wunschvenue bisher noch nicht fix gebucht haben.

Die Schauspielerin nimmt den Planungsdruck gelassen: "Sie haben uns Terminvorschläge geschickt, und wir denken uns einfach: 'Wir kümmern uns darum, wenn es soweit ist'" , erklärte sie in der Today Show. Schon im Februar hatte Camila dem Magazin People erzählt, sie lege nicht allzu großen Wert auf das Fest. Damals sagte sie: "Ich habe nie ein großes Bild von meiner Hochzeit gehabt, ich lerne noch, wie meine Hochzeitspersönlichkeit ist." Für Aufmerksamkeit sorgte nun außerdem, dass Camila ihren Verlobungsring sowohl bei der großen "Masters of the Universe"-Premiere am 1. Juni als auch beim TV-Auftritt wenige Tage später nicht trug. Nach der Filmpremiere ging es für das Paar aber ganz entspannt weiter. In einem Clip, den Rudy auf Instagram teilte, ist Camila zu sehen, wie sie auf einer "Masters of the Universe"-Bowlingbahn antritt und sichtlich Spaß hat.

Die Schauspielerin und der Musiker hatten ihre Verlobung im Oktober 2025 öffentlich gemacht. Laut People war Camila damals zu einer vermeintlichen Geburtstagsfeier für ihre Produzentin Rachel Matthews eingeladen, doch am Ende wartete ein Überraschungs-Verlobungsabend, bei dem Rudy vor Familie und Freunden um ihre Hand anhielt. Kennengelernt hatte sich das Paar schon Jahre zuvor, erste Liebesgerüchte kamen im November 2022 auf, als Camila ein Foto postete, auf dem Rudy ihr einen Kuss auf die Wange gibt. Offiziell machten sie ihre Liebe schließlich am Valentinstag 2023, als Camila ein Paarfoto mit den Worten "Meu valentine. Te amo so much" veröffentlichte – ein kleiner Einblick in ihre zweisprachige, brasilianisch geprägte Liebesgeschichte, die sie nun in aller Ruhe Richtung Traualtar führt.

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ActionPress Camila Mendes und Rudy Mancuso auf der NY Fashion Week im Februar 2023

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Instagram / camimendes Camila Mendes und Rudy Mancuso im Februar 2023

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Instagram / camimendes Verlobung von Camila Mendes und Rudy Mancuso