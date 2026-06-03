Seltenes Familienfoto zeigt Bianca Censori völlig verändert

Kaum wiederzuerkennen: Bianca Censori (31) wurde kürzlich bei einem seltenen Familienausflug in Melbourne gesichtet – und präsentierte sich dabei in einem völlig anderen Licht als sonst. Statt ihrer gewohnten, körperbetonten und kaum vorhandenen Outfits trug sie einen übergroßen cremefarbenen Morgenmantel und hatte ihr Haar in zwei Zöpfen geflochten. Gemeinsam mit ihren Eltern Leo und Alexandra sowie ihrer Schwester Angelina schlenderte die gebürtige Melbournerin durch die Straßen ihrer Heimatstadt und machte dabei auch Halt in einem Café. Fotos, die DailyMail vorliegen, zeigen, wie Bianca und Angelina in herzhaftes Lachen ausbrechen, während Papa Leo Bianca dabei liebevoll den Arm um die Schulter legt.

Der entspannte Familientag steht in deutlichem Kontrast zu ihrem Auftritt nur wenige Tage zuvor. In Los Angeles war die Designerin am US-amerikanischen Memorial Day gemeinsam mit ihrem Mann Kanye West (48) in einem Comedy-Club aufgetaucht. Für den Abend wählte sie ein schwarzes Leder-Bandeau-Top ohne BH, dazu glitzernde Strumpfhosen und High Heels. Die Daily Mail berichtete, das Paar habe den Hollywood Improv durch einen Hintereingang betreten und während des Abends Händchen gehalten.

Für Gesprächsstoff sorgte zuletzt auch die Ex-Frau von Kanye, Kim Kardashian (45). Bei der Met Gala 2026 erschien sie in einem metallisch-orangefarbenen Ganzkörperanzug mit geformter Brustpartie des britischen Künstlers Allen Jones – ein Look, der stark an Biancas Fembot-inspirierten Stil erinnerte. Im November vergangenen Jahres hatte Bianca in Melbourne selbst einen ähnlichen Fembot-Look getragen.

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Getty Images Bianca Censori, Model

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Getty Images Kanye West und Bianca Censori, Februar 2025

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Instagram / biancacensori Bianca Censori und Kanye West, Dezember 2025

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