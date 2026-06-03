Donald Trump enthüllt versehentlich Melanias geheimes Reich

Ein unbeabsichtigter Versprecher von Donald Trump (79) hat Spekulationen über seine Wohnsituation mit Ehefrau Melania Trump (56) neu entfacht. Bei einem Gespräch mit Reportern im Oval Office sprach der US-Präsident über die FBI-Razzia auf seinem Anwesen Mar-a-Lago im August 2022 – und ließ dabei einen kleinen, aber durchaus aufschlussreichen Satz fallen. "Sie gingen in den Bereich meiner Frau und in den Bereich meines Sohnes Barron", sagte Donald dabei. Der Kommentar ließ viele aufhorchen: Bewohnen der Präsident und die First Lady in dem Luxusresort im floridianischen Palm Beach etwa getrennte Räumlichkeiten?

Laut einem Bericht von The Daily Beast soll genau das tatsächlich der Fall sein. Eine Quelle des Mediums erklärte: "Trump schläft im privaten Familienflügel des weitläufigen 20-Hektar-Anwesens, während Melania es vorzieht, in dem markanten 75-Fuß-Turm aus Muschelsandstein und Beton zu schlafen." Der Turm verfüge demnach über ein besonderes Belüftungssystem, das kühle Meeresbrisen ins Gebäude ziehe. Während Melania offenbar den Großteil ihrer Zeit in dem Anwesen in Palm Beach verbringt – sie hat Mar-a-Lago seit 2025 offiziell als ihren Hauptwohnsitz angegeben –, hält sie sich auch regelmäßig im Trump Tower in Manhattan auf. Im Weißen Haus lebt sie hingegen kaum, obwohl es für First Ladys traditionell üblich wäre, dort zu residieren.

Melania selbst hat in der Vergangenheit immer wieder betont, wie viel ihr Mar-a-Lago bedeutet. In ihrer 2026 erschienenen Dokumentation "Melania" nannte sie das Anwesen ihr "Refugium vor der Außenwelt" und beschrieb es als "mehr als ein Zuhause". Auch erinnerte sie sich darin daran, wie sie ihren Sohn Barron, der im März 20 Jahre alt wurde, in dem Haus großzog. Vor zwei Wochen machte noch ein ganz anderes Thema die Runde: Melania soll strenge Grenzen gezogen haben, um Barron vom Rest der Familie abzuschirmen. Das Magazin OK! berichtete damals unter Berufung auf Insider, die First Lady habe das Familienleben mit klaren Regeln kontrolliert. Besonders brisant: Ausgerechnet bei Barrons Geburtstag im März in Florida soll sie die Gästeliste persönlich gefiltert haben. Donald Trump Jr. (48), Ivanka Trump (44) und Eric Trump (42) seien demnach nicht eingeladen gewesen. Nur Tiffany Trump (32) habe gratulieren dürfen.

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Getty Images Donald Trump und Melania Trump beim Commander-in-Chief-Ball im Januar 2025

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Getty Images Melania, Barron und Donald Trump im November 2024

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Getty Images Melania Trump und Barron Trump verfolgen Donald Trumps Antrittsrede im Kapitol in Washington, 20. Januar 2025