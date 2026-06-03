Izabel Pakzad feiert ihr Regie-Debüt mit James und Familie

James Franco (48) hat am Montagabend seine Freundin Izabel Pakzad bei einem ganz besonderen Abend unterstützt: der Weltpremiere ihres Spielfilmdebüts "Find Your Friends" im Vista Theatre in Los Angeles. Izabel führte bei dem Thriller nicht nur Regie, sondern schrieb auch das Drehbuch. Der Film dreht sich um eine Gruppe von Freundinnen, deren Mädelsurlaub in Joshua Tree in der Wüste auf dramatische Weise eskaliert – aus einem harmlosen Ausflug wird ein brutaler Kampf ums Überleben. Neben James gehörten auch sein Bruder Dave Franco (40) und seine Mutter Betsy zu den Gästen. Auch Izabels Mutter Marie war vor Ort. Die Familien posierten gemeinsam für ein Gruppenfoto auf dem roten Teppich.

Zu den weiteren Gästen des Abends zählten Darstellerinnen des Films wie Bella Thorne (28), Chloe Cherry (28), Zion Moreno und Sophia Ali. Bella erschien in Begleitung ihres Verlobten Mark Emms. Die Turteltauben zeigten sich bei der Afterparty im Restaurant Mirate verliebt und küssten sich. Auch Madelaine Petsch (31), Natasha Lyonne (47) und Jaime King (47) ließen es sich nicht nehmen, bei der Premiere vorbeizuschauen. Das Branchenmagazin Variety zeigte sich bereits begeistert von Izabels Regiearbeit und schrieb: "Ein fulminantes Spielfilmdebüt. Izabel Pakzads blutige Untersuchung eines eskalierenden Mädelsausflugs analysiert moderne Grenzen der Einwilligung und wie toxische Männer eine gute Zeit ruinieren können." Ab dem 12. Juni ist "Find Your Friends" beim Streamingdienst Shudder verfügbar.

Izabel und James sind seit neun Jahren ein Paar. Nachdem sie im November 2017 zusammengekommen waren, machten sie ihre Beziehung im Sommer 2018 offiziell. Zuletzt wurden sie gemeinsam bei den Filmfestspielen in Cannes gesehen, wo sie Hand in Hand über den roten Teppich schritten – es war bereits das dritte Jahr in Folge, dass sie dort gemeinsam auftraten. James ist vor allem als Schauspieler in Filmen wie "127 Hours" oder auch "The Interview" bekannt, arbeitet aber auch als Produzent und Regisseur.

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Imago Izabel Pakzad und James Franco bei der "Find Your Friends"-Premiere, Los Angeles, Juni 2026

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Imago Dave Franco, Izabel Pakzad und James Franco bei der Special Screening von "Find Your Friends" im Vista Theatre in Los Angeles

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Imago James Franco und Izabel Pakzad bei der Eröffnungsgala beim 79. Festival de Cannes

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