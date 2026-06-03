"Bauer sucht Frau"-Hofdame putzt Andreas' Klo mit Zahnbürste

In der aktuellen Folge von Bauer sucht Frau International auf RTL liefern sich die beiden Hofdamen Katarina und Jasmin einen ungewöhnlichen Wettkampf um die Gunst von Südtiroler Bauer Andreas. Während Jasmin die Zeit für ausgiebiges Flirten mit dem 46-Jährigen im Stall nutzt und ihm mehrere Wangenküsse gibt, greift Katarina zu ungewöhnlichen Mitteln: Die 43-Jährige kündigt beim Frühstück an, eine große Putzaktion starten zu wollen – und schrubbt die Toilette des Bauern kurzerhand mit einer Zahnbürste. "Ich habe schon gesehen, dass da was zu machen war", erklärt sie.

Mit ihrer Putzoffensive verfolgt Katarina eine klare Strategie. "So würde auch unser Alltag ablaufen", macht sie deutlich. Andreas könne das schließlich nicht alleine bewältigen: "Er braucht eine Frau im Haus, im besten Fall mich." Jasmin hingegen setzt auf Nähe zum Bauern und gibt sich zufrieden damit, dass ihre Konkurrentin ihr das Feld im Stall überlässt. Auf einer großen Feier, bei der Andreas' Freunde die Hofdamen näher kennenlernen sollten, punktete Katarina dann deutlicher: Sie tanzte und sang mit den Gästen und zeigte sich äußerst herzlich. "Sie wirkt offen und frisch, das passt gut zu Andreas", urteilte einer der Partygäste. Jasmin wiederum wirkte zurückhaltender – ein anderer Gast kommentierte das jedoch wohlwollend: "Jasmin ist eher ein stilles Wasser, aber stille Wasser sind tief." Der Bauer bleibt trotz allem unentschlossen.

Was Katarinas Gefühle betrifft, war Andreas zuletzt noch skeptisch. Ihm ging ihr Liebestempo schlicht zu schnell. Denn sie schwärmte bereits nach kurzer Zeit in höchsten Tönen von ihm. Vor der Kamera gab der Bauer offen zu: "Ich denke halt, wenn jemand die Gefühle sofort so deutlich zeigen kann, kommt mir das ein bisschen – nicht komisch vor, aber ein bisschen überstürzt." Deshalb suchte der Landwirt das Gespräch unter vier Augen und bat erst Jasmin und dann Katarina einzeln zum Talk.

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