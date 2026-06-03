Alexa Demie packt über unangenehme "Euphoria"-Sexszene aus

Offen und ehrlich hat sich Alexa Demie (35) über ihre Erfahrungen am Set der Erfolgsserie Euphoria geäußert. In einem Interview mit dem Hollywood Reporter blickte die Schauspielerin auf die Dreharbeiten zur ersten Staffel der HBO-Serie zurück und beschrieb eine bestimmte Szene als unangenehm. Die Sequenz, in der ihre Figur Maddy ihren Freund Nate – gespielt von Jacob Elordi (28) – mit mehreren Männern betrügt, darunter ein Börsenmakler und ein Mitarbeiter einer Rollschuhbahn, hinterließ bei ihr ein ungutes Gefühl.

"Ich sage nicht, dass ich Sex nicht mag, und ich finde, er kann wunderschön dargestellt werden, und ich weiß, dass die Serie das Leben von Teenagern porträtiert", stellte Alexa klar, ergänzte jedoch: "Aber als ich es einmal gedreht hatte, wurde mir klar: 'OK, ich mag nicht, wie sich das anfühlt.'" Sie habe das Thema daraufhin angesprochen, woraufhin das Team mit Verständnis reagierte. "Also sagte ich etwas, und alle zeigten Mitgefühl, und das habe ich nie wieder gemacht", so die 35-Jährige. Sie gab außerdem zu, vor den Dreharbeiten gedacht zu haben, bei einer Weigerung ihre Rolle zu verlieren – ohne dass ihr das jedoch jemand direkt gesagt hätte. Den Serienerfinder Sam Levinson lobte sie für seine offene Haltung, wie Page Six berichtet.

Zeitgleich mit Alexas Interview sorgte ihre Serienkollegin Sydney Sweeney (28) für Schlagzeilen. Am selben Sonntag, an dem das Staffelfinale der dritten Staffel von "Euphoria" bei HBO ausgestrahlt wurde, reagierte Sydney auf Kritik an ihren freizügigen Szenen in dieser Staffel. Ihre Figur Cassie ist in der neuen Staffel auf der Plattform OnlyFans aktiv, was für zahlreiche explizite Szenen sorgte. Hinter den Kulissen sei Sydney laut Levinson, der sich im Podcast "Popcast" der New York Times äußerte, sogar selbst dafür gewesen, diese Szenen vollständig zu drehen – auch als er ihr die Möglichkeit gab, darauf zu verzichten.

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Getty Images Die Schauspielerin Alexa Demie im Februar 2020

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Getty Images Barbie Ferreira, Zendaya Coleman, Sydney Sweeney und Alexa Demie im Juni 2019

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Getty Images Alexa Demie in Hollywood, November 2019