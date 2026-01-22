"Zu jung": Martha Stewart gibt SNL-Star Marcello einen Korb

Im "Today With Jenna and Sheinelle"-Studio in New York ging es heiß her, als Martha Stewart (84) live am Herd stand. Die Unternehmerin präsentierte zusammen mit Moderatorin Jenna Bush Hager ihr Vierwurzel-Püree, als Saturday Night Live-Star Marcello Hernández mit seiner Mutter als Testesser ins Studio kam. Zuvor hatte Jenna aktuelle, freizügige Instagram-Fotos von Martha eingeblendet. "Du siehst heiß aus!", rief Jenna begeistert, während die Bilder im Hintergrund liefen.

Während Martha noch an ihrem Püree rührte, nutzte Marcello seine Chance und sprach die Fotos direkt an. "Übrigens, Martha, du siehst richtig gut aus auf diesen Bildern", schwärmte der Comedian in der Live-Sendung. Jenna ließ nicht locker und fragte sofort: "Marcello, bist du eigentlich Single oder nicht?" Der "SNL"-Star winkte jedoch ab und antwortete spielerisch: "Netter Versuch." Martha reagierte prompt und machte ihm mit einem Lächeln unmissverständlich klar: "Du bist zu jung." Damit war die Situation charmant entschärft.

Hinter den Kulissen ist ohnehin alles klar geregelt: Marcello ist seit Anfang 2025 mit Ana Amelia Batlle Cabral liiert, während Martha als offiziell Single gilt und seit der Scheidung von Andrew Stewart im Jahr 1990 nicht mehr verheiratet war. In der Netflix-Doku "Martha" erklärte sie, sie habe nie Beziehungen geführt, in denen es viel um Gefühle ging. Sie betonte, sie interessiere sich weniger für das, was jemand gerade fühle, sondern vielmehr dafür, was die Person tue und womit sie sich beschäftige. Gleichzeitig verriet sie in der "Today"-Show, dass ihre freizügigeren Fotos durchaus Wirkung zeigen: Viele Verehrer würden ihr deswegen Nachrichten schreiben, erklärte die Kochbuchautorin.

Getty Images Martha Stewart, Mai 2025

Getty Images Marcello Hernández bei den Critics Choice Awards 2026 in Santa Monica

Instagram / marthastewart Martha Stewart im Juli 2020