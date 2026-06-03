Neue Schwägerin für Prinzessin Kate: Harriet wird Vertraute

Am 6. Juni 2026 heiratet Peter Phillips (48) seine Harriet Sperling in einer privaten Zeremonie in Kemble – und die britische Königsfamilie bekommt damit nicht nur ein neues Mitglied, sondern Prinzessin Kate (44) möglicherweise auch eine lang ersehnte Vertraute. Laut Daily Mail gilt die Hochzeit als eines der bedeutendsten gesellschaftlichen Ereignisse des Jahres. Für Kate könnte der Familienzuwachs vor allem auf persönlicher Ebene eine wichtige Rolle spielen: In Harriet könnte sie eine enge Verbündete innerhalb des royalen Kernkreises gefunden haben.

Die 45-jährige Braut und die Prinzessin von Wales verbindet dabei einiges. Harriet arbeitet als spezialisierte Kinderkrankenschwester beim staatlichen Gesundheitsdienst NHS – ein Bereich, dem sich auch Kate seit Jahren widmet. Bereits 2010 rettete Harriet als Teil eines medizinischen Teams einem drei Wochen alten Säugling das Leben. Wie die Daily Mail berichtet, teilen die beiden Frauen zudem eine ähnliche Herkunft aus der gehobenen Mittelschicht sowie eine gemeinsame Vorliebe für Modelabels wie Beulah, ME+EM und Self Portrait. Auch König Charles III. (77) soll die Verbindung begrüßen: Beim Pferderennen in Ascot war Harriet bereits Teil der offiziellen Kutschenprozession und zeigte sich im vertrauten Gespräch mit dem Monarchen.

Dass Kate bislang an engen Vertrauten ihrer Generation innerhalb der Königsfamilie mangelte, ist kein Geheimnis. Zu Herzogin Meghan (44) gibt es bekannterweise ein angespanntes Verhältnis und diese lebt seit ihrem Rückzug außerdem in den USA, des Weiteren belasten die Schlagzeilen rund um das Haus York und den Epstein-Skandal das Verhältnis zu den Prinzessinnen Beatrice und Eugenie. Harriet wird in diesem Zusammenhang bereits als die Schwägerin beschrieben, die Kate nie hatte. Für Peter Phillips bedeutet die Hochzeit einen persönlichen Neustart: Seine erste Ehe mit Autumn Kelly, die 2008 geschlossen wurde, endete 2021 mit der Scheidung. Nicht dabei sein wird Prinz Harry (41) – er ist nach Informationen der Daily Mail (doch) nicht zur Hochzeit eingeladen.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Links: Prinzessin Kate besucht das Kreativzentrum Remida in Reggio Emilia, Rechts: Harriet Sperling beim Royal Ascot, Tag e

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Imago Peter Phillips und Harriet Sperling beim Oster-Gottesdienst in der St. George’s Chapel in Windsor

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Imago Beim Ostergottesdienst in St George’s Chapel: Isla Phillips, Georgina Sperling, Savannah Phillips, Peter Phillips und Harriet Sperling

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