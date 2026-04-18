Nach großem Gewichtsverlust: So hält sich Amy Schumer fit

Amy Schumer (44) strahlt wieder auf dem roten Teppich – und verrät dabei auch gleich ihr Fitness-Geheimnis! In New York zeigte sich die Comedienne bei der Premiere der Doku "Lorne" über TV-Legende Lorne Michaels in Bestform. Auf Instagram teilte Amy ein Foto von ihrem Auftritt und schwärmte von dem Filmprojekt. Gleichzeitig bedankte sie sich bei ihrem Workout-Programm, das sie nach ihrem rund 23 Kilogramm schweren Gewichtsverlust jetzt stark und fit hält. "Ein großes Dankeschön an mein Pilatesstudio, dass ich mich dank dir so stark fühle", schrieb sie zu dem Schnappschuss.

In den Kommentaren unter ihrem Post überschlugen sich Fans und Promis vor Begeisterung. Kathy Hilton (67) schrieb: "Du siehst so gut aus, Amy!" Auch Podcasterin Amanda Hirsch und Schauspielerin Noa Tishby ließen Feuer-Emojis da, und zahlreiche Fans bezeichneten sie als "atemberaubend". Der Auftritt kommt nicht von ungefähr: Amy hatte zuletzt offen darüber gesprochen, viel abgenommen zu haben – und zwar nicht des Aussehens wegen, sondern um eine lebensbedrohliche hormonelle Erkrankung, das Cushing-Syndrom, zu behandeln und zu "überleben". Dazu kombinierte sie die Einnahme von Medikamenten zur Gewichtsreduktion mit Änderungen ihres Lebensstils.

Das Cushing-Syndrom ist eine ernste Erkrankung, die durch einen dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel im Blut verursacht wird und unter anderem zu Gewichtszunahme und anderen körperlichen Veränderungen führen kann. Die Komikerin hatte die Diagnose in der Vergangenheit öffentlich gemacht und betont, dass ihre körperliche Transformation in erster Linie ihrer Gesundheit diene. Pilates ist dabei offenbar zu einem festen Bestandteil ihrer Routine geworden – und ihr Auftritt auf dem roten Teppich in New York zeigt, dass ihr der Ansatz guttut.

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Getty Images Amy Schumer bei der New-York-Premiere von "Lorne" am 9. April 2026

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Getty Images Amy Schumer bei der Premiere von Focus Features' "Lorne" in der Alice Tully Hall in New York City, 9. April 2026

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Instagram / amyschumer Amy Schumer zeigt ihre erschlankte Figur, 2026